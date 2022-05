Die 25 besten Finanz-Apps der Welt

Es gibt viele Apps, die Ihnen helfen, Ihr hart verdientes Geld zu sparen und zu vermehren. Dazu gehören Haushaltssysteme und Apps zur Finanzerziehung, einfache Apps zur Geldverwaltung und Apps, die sofort die besten Preise für geplante Einkäufe finden. Doch die Navigation durch das ständig wachsende Universum der Finanz Apps kann schwierig sein. Aus diesem Grund haben wir diesen Leitfaden zusammengestellt. Sie lassen sich in drei große Kategorien einteilen: Apps für Haushaltsführung und Finanzbildung, Banking- und Investment-Apps und Apps zur Kostensenkung.

Einige sind völlig kostenlos, andere kombinieren kostenlose und kostenpflichtige Optionen, während bei anderen alle Nutzer eine monatliche oder jährliche Gebühr zahlen müssen. Aber sie alle haben das gemeinsame Ziel, Ihre finanzielle Gesundheit zu verbessern. Budgetierungs- und Finanzbildungs-Apps helfen den Nutzern bei der Erstellung von Monatsbudgets und Ausgabenplänen, bieten hilfreiche Ratschläge zu komplexen Finanzfragen oder beides. Viele von ihnen sind in unserer mit dem Experten Karl Stolz erstellten Liste aufgeführt. Wenn nicht anders angegeben, sind sie alle mit Android- und iOS-Geräten kompatibel und funktionieren auf Desktops und Laptops.



25. Personal Capital



Personal Capital ist ein Robo-Advisor, der sein Geld mit der Verwaltung der Anlageportfolios seiner Nutzer verdient und nicht mit der Empfehlung von Finanzprodukten und -dienstleistungen Dritter. Das bedeutet, dass die Budgetierungstools keine verkaufsfördernden Empfehlungen für etwas anderes als den Vermögensverwaltungsdienst von Personal Capital enthalten. Für Nutzer, die es sich nicht leisten können oder wollen, ihr Geld mit Personal Capital zu verwalten oder Finanzplanungsdienste in Anspruch zu nehmen, gibt es eine Reihe von kostenlosen Ressourcen für persönliche Finanzen und Budgetierungstools, die kostenlos zur Verfügung stehen.



Dazu gehören Ruhestands- und Bildungsplaner, die helfen, die Kosten für zwei wichtige Lebensziele zu beleuchten (und abzuschätzen, wie viel Sie sparen und investieren müssen, um sie zu erreichen), und ein Gebührenanalysator, der die wahren Kosten Ihrer verwalteten Anlagen aufzeigt. Sie können auch die Funktion Investment Checkup nutzen, eine Allokationsanalyse, die ein Geschenk des Himmels für Do-it-yourself-Investoren ist, die ihre Portfolios nicht regelmäßig neu ausbalancieren.



24 Tiller Money



Tiller Money kombiniert die Detailgenauigkeit der altmodischen, auf Tabellenkalkulationen basierenden Budgetierung mit dem Komfort einer cloudbasierten App, die mit fast 20.000 externen Finanzquellen synchronisiert wird: Bankkonten, Maklerkonten, vom Arbeitgeber gesponserte Rentenkonten und Kreditprodukte wie Kreditkarten und Privatkredite. Tiller aktualisiert Ihre benutzerdefinierten Google- oder Excel-Tabellen täglich mit automatisch kategorisierten Transaktionen von Ihren synchronisierten Konten, so dass Sie theoretisch die Ausgaben für jeden Dollar, den Sie verdienen, verfolgen können. Sie haben jederzeit die Kontrolle über Ihre Kategorisierungsregeln und Ihr Farbschema, so dass Ihre Tabellen immer leicht zu entziffern sind, auch wenn Sie sie nicht jeden Tag (oder jede Woche) überprüfen. Darüber hinaus können Sie synchronisierte Transaktionen jederzeit manuell neu kategorisieren, wenn Sie mit den aktuellen Ausgabenkategorien nicht zufrieden sind.



Tiller bietet eine optionale E-Mail-Benachrichtigungsfunktion, die eine tägliche Zusammenfassung Ihrer Transaktionsaktivitäten an Ihren Posteingang sendet. Wenn Sie Ihre Finanzen gemeinsam mit Ihrem Ehepartner, Lebensgefährten, Mitbewohner, Elternteil oder anderen Personen verwalten oder einen professionellen Finanzplaner damit beauftragen, Ihren Cashflow von Zeit zu Zeit zu bewerten, können Sie Ihre Tabellenkalkulationen bedenkenlos mit diesen Personen teilen. Tiller Money bietet eine risikofreie Testphase von 30 Tagen ab Registrierung. Während dieses Zeitraums können Sie jederzeit ohne Vertragsstrafe kündigen.



Wenn Sie eine Synchronisierung mit anderen Zahlungssystemen benötigen, bietet EcoPayz Zahlungsdienste für Händler und Käufer in einhundertneunundfünfzig Ländern und fünfundvierzig Währungen. Es handelt sich um eine bekannte elektronische Geldbörse, die als Zahlungsgateway für den elektronischen Handel dient. EcoPayz ist ein bekanntes Unternehmen in der Online-Glücksspielbranche, und viele Casinos akzeptieren Einzahlungen über ihr E-Wallet. Das Ecopayz Online Casino hat sich als zuverlässiger Finanzpartner eines jeden Spielers etabliert.



23. MoneyPatrol



MoneyPatrol ist eine Dashboard-basierte Finanz App, die mit Tausenden von Finanzkonten synchronisiert werden kann, darunter auch nicht-traditionelle Ausgabenreserven wie Geschenkkarten und Prepaid-Debitkarten. Wenn Sie keine Lust auf Tabellenkalkulationen haben und es vorziehen, keine regelbehafteten Budgets zu erstellen, ist MoneyPatrol genau das Richtige für Sie - das Herzstück der Budgetierungsfunktion ist die Funktion Alerts & Insights, die Ihnen mundgerechte Informationen per Text oder E-Mail liefert. Wenn Sie Ihr Budget genauer unter die Lupe nehmen möchten, bietet MoneyPatrol eine Vielzahl von Diagrammen, Tabellen und Panels, die Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Geld ausgeben und wo Sie sich verbessern können.

22. PocketSmith



PocketSmith ist eine Luxus-App für persönliche Finanzen mit drei Plänen, von denen einer kostenlos ist: Basic. Der Basisplan ist die kostenlose Version, und das merkt man. Im Gegensatz zu vielen anderen digitalen Budgetierungsplattformen unterstützt der Basisplan von PocketSmith nur den manuellen Import von Transaktionen - es findet keine Synchronisierung mit externen Finanzkonten statt. Außerdem ist es etwas restriktiv: Es beschränkt Sie auf sechs Monate Cashflow-Projektionen, 12 Budgetszenarien und nur zwei Konten. Wenn Ihre persönlichen Finanzen einfach sind, ist die Basisversion vielleicht alles, was Sie brauchen, aber andernfalls sollten Sie ein Upgrade vornehmen. Außerdem erfolgt eine automatische Synchronisierung mit externen Konten und eine automatische Kategorisierung von Transaktionen, falls das manuelle Importieren von Transaktionen zu mühsam wird.



Wenn Sie in der Lage sind, Ihren Finanzplan auf Kurs zu halten, ist das lang genug, um einen menschlichen Finanzplaner zu einem Bruchteil der Kosten zu ersetzen. Zu den Vorteilen von PocketSmith gehört ein Bankfeed, der Konten in 36 Ländern und mehrere Nicht-US-Währungen unterstützt, was für amerikanische Auswanderer und diejenigen, die im Ausland studieren, eine hervorragende Nachricht ist. PocketSmith verfügt auch über einen Budgetkalender, der Ihnen hilft, die monatlichen Rechnungen in einer intuitiven Kalenderansicht zu planen. PocketSmith lässt sich auch nahtlos mit Xero, einer Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen, und Mint integrieren.



21. Mint



Mint ist eine kostenlose Budgetierungsanwendung mit umfangreichen Funktionen, die das Finanzleben der Benutzer vereinfachen und rationalisieren sollen. Es wurde von Intuit entwickelt, einem der größten und besten Anbieter von Budgetierungsanwendungen und Finanzsoftware. Der Account Tracker von Mint wird mit Tausenden von Finanzinstituten synchronisiert und aktualisiert die verbundenen Kontostände nahezu in Echtzeit. Investment Tracker macht dasselbe mit externen Maklerkonten, mit dem Bonus, versteckte 401(k)-Plan-Gebühren zu identifizieren, die die Rendite im Laufe der Zeit verringern.

Das Herzstück von Mint ist eine Reihe von benutzerfreundlichen Budgetierungswerkzeugen, mit denen Sie die durchschnittlichen Ausgaben nach Kategorien berechnen und Einblicke in langfristige Gewohnheiten gewinnen können. Ein täglicher Tracker zeigt Ihnen jederzeit an, wie viel Sie bis zu Ihrem nächsten Gehaltsscheck noch ausgeben können.

Individuell anpassbare Kontowarnungen weisen Sie auf bevorstehende Zahlungsfristen, verdächtige Aktivitäten und andere potenzielle Anzeichen hin. Sie können Ihren FICO-Score auf Wunsch kostenlos überprüfen. Mint erhebt zwar keine Mitgliedsgebühr, bietet aber personalisierte Empfehlungen für Produkte und Dienstleistungen auf der Grundlage der vom Nutzer bereitgestellten Informationen (z. B. Nettovermögen und Status des Hausbesitzers). Das Gute daran ist, dass Sie sich nicht an die Empfehlungen einer Budget-App halten müssen.

Diese Apps helfen den Nutzern, ihr Geld auf Einlagen- oder Anlagekonten (oder beidem) zu verwalten. Viele davon sind in unserer Übersicht über die besten Finanz Apps enthalten.Sofern nicht anders angegeben, sind alle Einlagenkonten durch die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) bis zum gesetzlichen Höchstbetrag für jede Kontoart versichert.



20. Douugh



Douugh ist eine automatische Geldverwaltungs-App, die Ihre Finanzen in Ordnung hält, ohne zu viel (oder überhaupt etwas) von Ihnen zu verlangen. Sie ist mit Android und iOS kompatibel und lässt sich nahtlos mit der Cash App, PayPal, Venmo und Apple Pay integrieren. Der Motor von Douugh ist ein automatisiertes Finanzorganisationstool namens Salary Sweeper. Anhand dessen, was es über Ihren Cashflow weiß, sendet Salary Sweeper Einnahmen an eines von drei Unterkonten (Jars): Rechnungen, die für kurzfristige Ausgaben bestimmt sind, die Sie in den nächsten 30 Tagen voraussichtlich tätigen werden Savings (Ersparnisse), die Sie für bestimmte Ziele weiter aufteilen können Grow, ein automatisches Unterkonto für Investitionen Wenn Douugh seine Aufgabe erfüllt - und das tut es in der Regel - sollten Sie nie von einer unbezahlten Rechnung oder einem überzogenen Konto überrascht werden, und Sie sollten auf dem richtigen Weg bleiben, um Ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen. In der Zwischenzeit können Sie sicher sein, dass Sie das gesamte Guthaben Ihrer Mastercard-Debitkarte (kostenlos mit Ihrem Douugh-Konto) sicher ausgeben können.



19. Stash



Stash ist eine Mikro-Investitionsplattform für Anleger, die ihr eigenes Aktienportfolio verwalten möchten. Stash ermöglicht es Ihnen, in Aktien zu investieren. Stash bietet drei Pläne an, von denen keiner kostenlos ist. Ein Girokonto mit der Möglichkeit des vorzeitigen Abhebens (bis zu zwei Tage vor dem Termin) und der Rückgabe von Aktienbruchteilen (stock back) für zulässige Transaktionen. Stash bietet auch eine Metalldebitkarte mit dem doppelten Ertragspotenzial von Aktien, einen monatlichen Marktbericht und die Möglichkeit, bis zu zwei Depotkonten anzulegen, um Ihren Kindern das Thema Geld beizubringen. Das automatische Akkumulationswerkzeug ist für alle Preisstufen verfügbar.



18. Varo



Varo ist eine einfach zu bedienende Finanzplattform mit zwei Angeboten: Varo Bank Konto. Dieses Girokonto bietet eine vorzeitige Rückzahlung und eine zinsfreie Überziehung, wenn Sie in jedem Kalendermonat mindestens fünf Einkäufe mit Ihrer Varo Visa Debitkarte tätigen. Varo-Sparkonto. Dieses hochverzinsliche Sparkonto hat eine der besten jährlichen prozentualen Renditen (APY) der Welt. Für beide Konten gibt es keine Mindestbeträge oder versteckte Gebühren. Varo ermutigt Kunden, die eine hohe Rendite anstreben, die Extrameile zu gehen. Um die Rendite Ihres Sparkontos zu maximieren, empfiehlt Varo Ihnen, ein Varo-Sparkonto zu eröffnen und die drei einfachen Anforderungen von Varo zu erfüllen, um eine jährliche Rendite von 3,00 %* auf Guthaben bis zu 50.000 € zu erzielen - eine der besten Renditen für Sparkonten in der Branche. Ansonsten erhalten Sie eine jährliche Rendite von 0,20 %. Drei Voraussetzungen: Mindestens fünf Einkäufe mit Ihrer Varo-Visa-Debitkarte in jedem Kalendermonat, direkte Einzahlungen von mindestens 1.000 Euro im selben Kalendermonat und ein Sparguthaben von bis zu 5.000 Euro.



17. Qapital



Qapital ist ein großartiger Online-Broker für Anfänger und fortgeschrittene Trader sowie eine zuverlässige Online-Bank für Verbraucher, die täglich Geld anlegen möchten. Obwohl Qapital kein kostenloses Angebot hat, bietet es eine Reihe von leistungsstarken Funktionen, die sich bei regelmäßiger Nutzung mehr als bezahlt machen. Dazu gehören die Möglichkeit, bei jeder Debitkartentransaktion das Wechselgeld aufzurunden, und die Zahltagssparfunktion, die automatisch einen Teil Ihres Gehaltsschecks auf ein Sparkonto überweist. Qapital kombiniert diese Funktionen mit einem Giro- und Sparkonto und bietet darüber hinaus eine kostengünstige Anlagelösung mit vorgefertigten Portfolios, die auf den Anlagezielen und Zeithorizonten der Nutzer basieren. Sie können auch die Funktion Geldmissionen nutzen, die Ihnen bei der finanziellen Optimierung hilft.



16. Robinhood



Robinhood ist die ursprüngliche kommissionsfreie Online-Handelsplattform, eine weitere gute Wahl für Anfänger und erfahrene Anleger gleichermaßen. Während viele andere Online-Broker inzwischen dem provisionsfreien Handelsmodell folgen, setzt Robinhood auf Innovation und bietet neue Funktionen wie Cash-Management-Konten mit wettbewerbsfähigen Renditen und Zugang zu alternativen Anlagen wie Edelmetallen und Kryptowährungen. Robinhood plant außerdem, bald das Investieren in Bruchteile von Aktien anzubieten. Melden Sie sich für eine begrenzte Zeit für ein neues Robinhood-Brokerage-Konto an und erhalten Sie eine kostenlose Promotion.



15. Acorns



Ähnlich wie Stash und Twine ist Acorns eine kostengünstige App für Mikroinvestitionen und Geldverwaltung, mit der Sie Ihr Portfolio ganz einfach durch automatische Aufstockungen und wiederkehrende Einzahlungen aufstocken können. Vorgefertigte Portfolios decken eine Reihe von Risikotoleranzen und Anlagezielen ab, von konservativ (hauptsächlich Anleihen) bis aggressiv (ausschließlich Aktien). Acorns Invest ist ein einfaches, steuerpflichtiges Acorns-Investitionskonto, Acorns Later ist eine Altersvorsorgeoption mit Steuervorteilen, und Acorns Checking ist ein Girokonto ohne zusätzliche Gebühren und mit der Möglichkeit, Bonusgeld zu verdienen. Der Familientarif bietet außerdem Acorns Early, ein Anlagekonto für Kinder, mit dem Sie ohne zusätzliche Kosten mehrere Konten für Minderjährige eröffnen können und das Finanzberatung für die ganze Familie bietet.



14. Digit



Digit ist eine App für automatisches Sparen, mit der Sie auf intelligente und einfache Weise Geld für schlechte Zeiten zurücklegen können (oder für eines der vielen individuellen Ziele, die Sie in der App erstellen und finanzieren können). Das Geheimnis ist ein leistungsfähiger Algorithmus, der historische Cashflow-Daten verwendet, um zu wissen, wie und wann Sie Ihr Geld ausgeben sollten - und wie viel Digit Ihrem FDIC-versicherten Sparguthaben zu einem bestimmten Zeitpunkt sicher hinzufügen kann. Digit bietet unbegrenzte Sparziele, die Sie erstellen und anpassen können. 0,1 % Bonus auf alle Ersparnisse alle drei Monate, unbegrenzte Abhebungen. Kein Mindestguthaben oder Ausgabenlimit Automatische Kreditkartenzahlungen - Digit spart, wenn Sie nur den Mindestbetrag zahlen, und neutralisiert Ihren Saldo, wenn Sie genug gespart haben.



13. Titan



Titan ist keine gewöhnliche Anwendung für persönliche Finanzen. Vielmehr handelt es sich um einen aktiven Geldverwalter, der fortschrittliche Anlagestrategien einsetzt, die normalerweise den reichsten 0,1 % vorbehalten sind - oder, wie Titan es ausdrückt, "ein Weltklasse-Hedgefonds in Ihrer Tasche". Mit einem niedrigen Mindestanlagebetrag und vielen IRA-Optionen ist es eine solide Wahl für normale Menschen mit einem langen Zeithorizont. Den Backtests von Titan zufolge übertrifft seine Leistung die von bekannteren Konkurrenten wie Wealthfront und beliebten Benchmarks wie dem S&P 500 Aktienindex.



12. Twine



Twine ist eine unterhaltsame und kostengünstige App, die Ihnen hilft, Ihre Spar- und Anlageziele zu organisieren und zu erreichen, damit Sie Ihre kurz- und langfristigen finanziellen Ziele verwirklichen können. Twine verwendet die treffend benannten Konten Twine Save und Twine Invest, um Sie bei der Verwaltung Ihrer Ziele zu unterstützen und sie zu verwirklichen. Eröffnen Sie einfach eines oder beide Konten und beginnen Sie mit der Festlegung individueller Sparziele - sei es ein Urlaub, Kreditkartenschulden oder eine Anzahlung. Wenn Sie Ihre Finanzen gemeinsam mit einer anderen Person verwalten, z. B. mit Ihrem Ehepartner, Partner, Mitbewohner oder Elternteil, laden Sie sie in die App ein und synchronisieren Sie Ihre Konten, um gemeinsam auf Ihre Sparziele hinzuarbeiten.



11. Greenlight



Greenlight ist eine kinderfreundliche Debitkarte mit integrierter elterlicher Kontrolle. Für Kinder ist es die perfekte Möglichkeit, die ersten Schritte in die finanzielle Unabhängigkeit zu machen. Und für Eltern ist es ein wichtiges Instrument zur finanziellen Bildung, das weder das hart verdiente Geld der Eltern noch das der Kinder gefährdet. Greenlight bietet mehrere praktische Funktionen zur Geldverwaltung für Kinder und Eltern: Eine App-interne Aufgabenliste, mit der Kinder für gut gemachte Aufgaben (im Haushalt) belohnt werden können, indem sie Geld sammeln Wöchentliche oder monatliche Geldüberweisungen, die automatisiert werden können, ohne dass manuelle Aufladungen erforderlich sind Echtzeit-Benachrichtigungen für Eltern, wenn minderjährige Nutzer eine Greenlight-Karte durchziehen, berühren oder eingeben Anpassbare Ausgabenregeln, die Eltern für ihre Kinder festlegen können Individuell anpassbare Einkommens-, Ausgaben- und Sparziele, die sich die Kinder selbst setzen können.



10. Kupferbanking



Copper ist eine weitere kinderfreundliche App zur Geldverwaltung. Im Gegensatz zu Greenlight, das sich sowohl an Kleinkinder als auch an Teenager richtet, ist Copper für Teenager gedacht: 13- bis 17-Jährige (und natürlich ihre Eltern). Die Copper-Debitkarte wird landesweit bei vielen Händlern akzeptiert und bietet kostenlose Bargeldabhebungen an mehr als 55.000 Geldautomaten. Mit der Copper-App können Eltern die Ausgaben ihrer Teenager kontrollieren und deren Konten in wenigen Minuten aufladen.



9. EarlyBird



EarlyBird ist eine weitere kinderfreundliche App für die Geldverwaltung, die auf der Idee basiert, dass der Vermögensaufbau ein lebenslanges Ziel sein sollte und nicht etwas, das man in Eile tut, wenn man sich dem Rentenalter nähert. EarlyBird ermöglicht es Erwachsenen (Eltern, Verwandten oder Freunden), minderjährigen Nutzern Vermögenswerte zu schenken. Es ist für die Schenkenden einfach, Geld auf die Konten von Minderjährigen einzuzahlen, und sie können eine personalisierte Videobotschaft über ihre Geschenke hinterlassen, wenn sie dazu bereit sind. Wie andere Robo-Advisors investiert EarlyBird die Gelder der Kunden in risikoangepasste Portfolios, die hauptsächlich aus kostengünstigen ETFs bestehen. Die Konten sind teilkorrigiert und über die SIPC bis zur gesetzlichen Grenze versichert, was Eltern und anderen Spendern wertvolle Sicherheit gibt.



8. Trim



Trim ist ein von künstlicher Intelligenz gesteuerter virtueller Assistent, der seinen Nutzern Geld bei Verpflichtungen wie dem Bezahlen von Rechnungen, Abonnements und Kreditkarten spart. Verbinden Sie einfach alle Konten, die Sie mit Trim verfolgen möchten. Dann macht sich Trim an die Arbeit - er analysiert Ihre Ausgabengewohnheiten und zeigt Ihnen Möglichkeiten zum Sparen auf. Das kostenlose Angebot von Trim umfasst ein Finanz-Dashboard, das alle zugehörigen Konten anzeigt, einschließlich wichtiger finanzieller Details, wie z. B. die Überwachung von Überziehungsgebühren und -warnungen, personalisierte Warnmeldungen, Kontomahnungen, die auf bevorstehende Fälligkeitstermine hinweisen, sowie eine Funktion, mit der Sie nicht mehr benötigte Abonnements kündigen können. Rechnungsabgleich (Trim verhandelt direkt mit Ihren Zahlungspflichtigen und versucht, anstehende Rechnungen zu reduzieren). Eine Rückzahlungsfunktion, die Ihnen hilft, Ihre hochverzinslichen Kreditkartenschulden schneller zu begleichen (und möglicherweise Ihre Kreditwürdigkeit zu verbessern) Trim gibt keine genauen Preise für Einsparungen oder Schuldentilgung an. Der Rechnungsabgleichsdienst von Trim kostet 33 % Ihrer jährlichen Einsparungen. Wenn es Trim nicht gelingt, Ihre Rechnungen zu senken, zahlen Sie keinen Cent; wenn es gelingt, macht Trim etwa ein Drittel des Gewinns.



7. Truebill



Truebill ist Trim sehr ähnlich: ein benutzerfreundlicher Assistent, der den Nutzern hilft, wiederkehrende Ausgaben zu reduzieren und Schulden schneller abzubauen. Das Finanz-Dashboard von Truebill ist sogar noch umfassender als das von Trim, da es neben den Rechnungskonten auch die Salden von Einlagen- und Anlagekonten anzeigt. Und wie Trim bietet es eine kostenlose Funktion zur Kündigung von Abonnements. Die Truebill-Funktion zum Aushandeln bezahlter Rechnungen ist etwas teurer als die von Trim. Truebill kassiert zwischen 30 und 60 % der ausgehandelten Einsparungen.



6. Billshark



Billshark ist ein weiterer Finanzassistent im Geiste von Trim und Truebill, aber mit einem noch größeren Schwerpunkt auf zwei geldsparenden Funktionen: Abgleich von Kontoständen und Kündigung von Abonnements, die vielbeschäftigte Nutzer vergessen haben (oder einfach nicht die Energie haben, sie zu kündigen). Beide Funktionen sind kostenpflichtig. Die Kosten für die Kontoverhandlung belaufen sich auf 40 % des eingesparten Betrags, und Billshark erhebt keine Gebühren, wenn sie fehlschlägt.



5. Capital One Shopping



Capital One Shopping ist eine leistungsstarke, kostenlose App und ein Browser-Plugin, die den Nutzern helfen, bei Einkäufen, die sie ohnehin geplant haben, Geld zu sparen - und bei Angeboten, die zu gut sind, um sie zu verpassen. Das geldsparende Browser-Plugin ist hier der eigentliche Clou. Wenn Sie bei Amazon einkaufen, durchsucht es automatisch Hunderte von anderen Online-Händlern, um ein besseres Angebot zu finden. Wenn Amazon den besten Preis hat, teilt es Ihnen das mit. Und wenn Sie bei Händlern einkaufen, die nicht zu Amazon gehören, sucht Capital One Shopping automatisch nach Gutscheincodes und anderen Rabatten, um Ihren Endpreis zu senken.



4. Honig

Wie Capital One Shopping ist auch Honey ein kostenloses Browser-Plugin, das Hunderte von Quellen durchsucht, um bessere Preise zu finden. Das Plugin funktioniert auf Tausenden von Websites von Einzelhändlern, verfügt über unzählige aktive Promo-Codes und vergleicht automatisch die Preise von Amazon mit denen einer ganzen Reihe von Wettbewerbern.



3. Ibotta



Ibotta ist eine kostenlose Cashback-App, die für Online- und In-Store-Einkäufe bei mehr als 1.500 Einzelhandelspartnern funktioniert. Verwenden Sie die Browsererweiterung oder die mobile App, um sofortiges Cashback für digitale Einkäufe zu erhalten, verknüpfen Sie Ihre Treuekonten, um innerhalb von 24 Stunden Cashback für Einkäufe im Geschäft zu erhalten, oder verwenden Sie die Ibotta-Funktion für mobile Zahlungen, um sofortiges Cashback am Verkaufsort zu erhalten. Sie können die App sogar nutzen, um Papierbelege für Cashback einzureichen. Standortabhängige Benachrichtigungen über Angebote in der Nähe sorgen dafür, dass Sie unterwegs keine Gelegenheit zum Sparen verpassen.

2. Fetch Rewards



Fetch Rewards zeichnet sich vor allem durch eines aus: Geld sparen beim Einkaufen im Supermarkt. Fetch arbeitet mit Hunderten von beliebten Marken zusammen, um täglich Prämien für Tausende von Produkten anzubieten. Scannen Sie einfach Ihren Kassenzettel nach dem Einkauf, und Fetch erledigt den Rest - es zählt Ihre Prämien zusammen und überweist sie auf Ihr Konto. Lösen Sie mehr als 100 verschiedene Geschenkkarten für den Einzelhandel ein oder entscheiden Sie sich für eine Visa- oder Mastercard-Geschenkkarte, die in Millionen von Geschäften weltweit akzeptiert wird.



1. Dosh



Dosh-Benutzer verdienen automatisch Cashback für berechtigte Ausgaben bei Partner-Händlern, Restaurants, Reiseanbietern und mehr. Das Verfahren könnte nicht einfacher sein - verknüpfen Sie einfach Ihre Karten mit der sicheren App, geben Sie wie gewohnt aus und beobachten Sie, wie das Cashback auf Ihrem Dosh-Konto erscheint. Mit mehr als 100.000 Geschäften, bei denen Sie über Dosh Cashback verdienen können, sind Sie nie weit von Ihrer nächsten Gelegenheit entfernt.



----