Finanzierung ja oder nein? Welchen Einfluss hat die Schufa-Abfrage?

Der Bau eines Eigenheimes, die Einrichtung einer Wohnung oder der Erwerb eines neuen Autos sind meist mit hohen Kosten verbunden. Manchmal sind größere Anschaffungen aber unumgänglich. Wenn die eigenen finanziellen Mittel dazu nicht ausreichen, muss oftmals eine Finanzierung in Betracht gezogen werden. Bei einer Kreditanfrage gehört jedoch eine Schufa-Abfrage zum Standard.

Wann wird eine Schufa-Auskunft eingeholt?

Neben dem Hausbau, der Wohnungseinrichtung und dem Autokauf führen auch hohe Lebenshaltungskosten und ständig steigende Preise oft zu hohen Belastungen und finanziellen Engpässen. Wenn zur Finanzierung dann ein Kredit aufgenommen werden soll, wird dafür vom Kreditgeber eine Schufa-Auskunft eingeholt. Entgegen anderslautender Meinungen gibt es einen Kredit ohne Schufa in Deutschland nicht. Die Schufa-Abfrage bei Kreditanträgen gehört zumindest bei seriösen Anbietern zum Standard. Diese empfehlen daher, Kredite nie ohne Schufa-Abfrage abzuschließen. Dennoch ist die Befürchtung, dass negative Schufa-Einträge zur Kreditablehnung führen, berechtigt. Nach Aussage führender Dienstleister signalisiert eine negative Schufa-Auskunft dem Kreditgeber mögliche Probleme bei der Kreditrückzahlung. Bei einem Darlehen trotz Schufa würde hingegen eine Schufa-Auskunft eingeholt, während die Kreditsumme unter Umständen dennoch ausgezahlt werden könnte. Darüber hinaus sollten Verbraucher wissen, dass nicht jeder Schufa-Eintrag den Score automatisch negativ beeinflusst. Hingegen sollten potenzielle Kreditnehmer berücksichtigen, dass es sich bei Krediten ohne Schufa mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um seriöse Angebote handelt, da in Deutschland Banken und Kreditinstitute grundsätzlich dazu verpflichtet sind, die Kreditwürdigkeit bei Anfragen potenzieller Kreditnehmer zu überprüfen. Wenn online Kredite verglichen werden, müsste man jedoch nicht damit rechnen, dass ein Eintrag bei der Schufa erfolgt. Erst nachdem eine verbindliche Kreditanfrage gestellt wurde, können sich Auswirkungen auf den persönlichen Score bei der Schufa ergeben. Online-Kreditvergleiche können demnach von Verbrauchern bedenkenlos genutzt werden, während Kreditanfragen bei mehreren Anbietern in die Berechnung des Schufa-Score einfließen. Bei der Schufa handelt es sich um eine Wirtschaftsauskunftei, der Vereinbarungen über regelmäßige Zahlungen gemeldet werden. Außerdem wird die Schufa vom Kreditgeber informiert, falls Zahlungsstörungen auftreten, sodass sich ein lückenloses Bild über das Zahlungsverhalten ergibt.



Muss bei negativer Schufa-Rückmeldung mit Kreditabsage gerechnet werden?

Oft ist Verbrauchern nicht bekannt, dass die Schufa potenziellen Kreditgebern neben einer allgemeinen Auskunft auch einen Scoring-Wert, der die Kreditwürdigkeit des Kreditinteressenten bewerten soll, zur Verfügung stellt. Bei einem schlechten Scoring-Wert und anderen Negativ-Merkmalen müssen diese dann mit der Ablehnung des Kredits rechnen. Von Finanzexperten wird empfohlen, in diesem Fall zunächst eine Konditionsanfrage zu stellen. Dazu müssen die Interessenten die Kreditsumme, Laufzeit und Verwendungszweck ihres gewünschten Kredits auswählen sowie verschiedene Angaben zur Person machen. Anschließend werden dem potenziellen Kreditnehmer mehrere geeignete Angebote zum Vergleich zugesandt. Eine Konditionsanfrage hat allerdings keinen Einfluss auf den eigenen Score bei der Schufa. Sobald sich der Kreditinteressent für ein Angebot entschieden hat, sollte er dieses umgehend online beantragen. Bei einer Online-Kreditaufnahme muss zuerst eine Legitimation durchgeführt werden, um einen Identitätsmissbrauch auszuschließen. Anschließend kann der unterschriebene Kreditvertrag inklusive der notwendigen Dokumente an die kreditgebende Bank weitergeleitet werden. Sollte nach Überprüfung aller Unterlagen feststehen, dass sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind, wird die Kreditsumme umgehend ausgezahlt. Fachleuten zufolge müssen Schufa-Einträge nicht zwangsläufig negativ sein, da die Wirtschaftsauskunftei auch positive Informationen speichert, wie etwa, dass die Kreditraten eines früheren Darlehens pünktlich zurückgezahlt wurden.



