Werbung am Flughafen: Es lohnt sich

Auch wenn in der Coronazeit nicht mehr ganz so viele Menschen mit dem Flugzeug unterwegs sind, so gibt es nach wie vor einen Flugbetrieb – und das sowohl auf den nationalen wie auch auf den internationalen Strecken. Die Menschen fliegen entweder wegen einer Dienstreise, wegen einer familiären Angelegenheit oder auch in die Ferien. Manchmal fliegen sie alleine und manchmal mit Angehörigen. Und auch wenn es inzwischen günstige Flugverbindungen gibt, so muss man doch festhalten, dass bei Weitem nicht jeder sich eine Flugreise leisten kann. Es sind eher gutsituierte Menschen. Auch Fluggäste, die geschäftlich unterwegs sind, gehören wahrscheinlich eher zu den Besserverdienenden.

Man kann also festhalten: Menschen, die das Flugzeug als Transportmittel gewählt haben, können über ihre finanziellen Mittel relativ frei verfügen. Vor allem, wenn sie in den Urlaub fliegen, haben sie Geld in der Tasche, welches ausgegeben werden kann. Hinzukommt, dass sie gut gelaunt sind. Diese Tatsache sollte für die meisten Wirtschaftsunternehmen interessant sein. Jedes Unternehmen, welches auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet ist, sucht ständig nach Wegen, wie es den Menschen seine Produkte oder Dienstleistungen schmackhaft machen kann. Hierbei können Flughäfen zu perfekten Orten werden, an denen man seine Werbung platzieren kann.



Ein Flughafen ist ein schöner Ort und wird positiv assoziiert



Ein Flughafen ist zwar meistens sehr funktional eingerichtet, aber seine Fußböden bestehen fast immer aus hochpolierten Marmorplatten und die Duty-free-Geschäfte strahlen einen Luxus aus, dem die meisten Menschen nicht widerstehen können. Der Duty-free-Bereich bietet viele Luxusprodukte an, die es im Heimatort der meisten Menschen gar nicht gibt. So manch ein gestresster Geschäftsmann hat schon mal am Flughafen seiner wartenden Ehefrau ein Geschenk gekauft, und er wird es wieder tun.



120 Minuten Wartezeit



Außerdem müssen die Fluggäste wegen der Sicherheitskontrollen 120 Minuten vor dem Boarding am Flughafen sein. Somit haben die Fluggäste verhältnismäßig viel Zeit, sich umzusehen. Da bietet es sich an, ihnen dezent Werbung zu zeigen. Es gibt konventionelle Methoden wie Werbeplakate, Flyer oder auch Durchsagen, aber es gibt auch einiges mehr. Da es am Flughafen eigentlich nie zu Vandalismus kommt, kann man auch Werbemittel einsetzen, die neuartig und etwas empfindlicher in der Handhabung sind. Zum Beispiel kann man eine Digital Signage Stele im Warteraum anbringen. Die Digital Signage Stele ersetzt perfekt das schwarze Brett von gestern und hat eine viel größere Reichweite. Der Mensch ist ein visuelles Wesen und nimmt alles, was interaktiv ist, viel stärker wahr als die herkömmlichen, starren Werbeplakate.



Viele Anwendungsmöglichkeiten



Die Stelen sind visuell sehr ansprechend und man kann innerhalb von einer Stunde sehr viele verschiedene Materialien anzeigen. Man kann punktuell unterschiedliche Werbung präsentieren. Je nachdem, ob es sich um einen Wartebereich für Inlands- oder Auslandflüge handelt. Man kann sowohl auf das allgemeine Tagesgeschehen eingehen oder über Details informieren. Die Fluggäste können auf eine ansprechende Art und Weise über die neuesten technischen Errungenschaften, neue Reiseziele, neue Modetrends und über neue Einrichtungen am Flughafen selbst informiert werden. Es nützt nämlich nichts, ein neues Restaurant im Flughafen zu eröffnen, wenn keiner etwas davon weiß. Werbung über Digital Signage Stelen ist demnach sehr zu empfehlen.



----