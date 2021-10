In Online-Casinos ohne Einsatzlimit spielen

Online-Casinos gewinnen immer mehr an Beliebtheit. Kein Wunder, denn das Glücksspiel im Internet geht unkompliziert vonstatten. War vor einigen Jahren noch der Downloads spezieller Software notwendig, reicht heutzutage ein Account bei einem der zahlreichen Anbieter aus. Im Zuge der Einführung des Glücksspielstaatsvertrags im Juli 2021 ergaben sich jedoch weitreichende Änderungen und Beschränkungen. Der nachfolgende Artikel erläutert diese und legt dar, wie Spieler ohne Einsatzlimits in Casinos spielen können.

Glücksspielstaatsvertrag zwingt zu Umstrukturierungen



Der neue Glücksspielstaatsvertrag gilt seit dem 1. Juli 2021 in Deutschland. Er regelt, was ein deutsches Casino im Internet anbieten darf und was nicht. Die Liste der Verbote und Limits ist lang. Wer an Casinos ohne Limits interessiert ist, kann sich zum Beispiel die onlinecasinodeutschland Website anschauen.



1000 EUR Einzahlungslimit und Wettlimit von 1 EUR pro Spin

Eine der stärksten Einschränkungen ist das eingeführte Einzahlungslimit. So ist es lediglich gestattet, pro Monat 1000 EUR einzuzahlen. Spieler, die denken, dass sie das Verbot umgehen können, indem sie sich bei mehreren Anbietern anmelden, liegen falsch. Das Limit gilt für jegliche Casinos und wird mittels einer eigens eingerichteten Meldestelle überwacht.

Ferner wurde der maximale Einsatz in Online-Casinos an Spielautomaten auf maximal 1 EUR begrenzt. Kritiker des Gesetzes befürchten, dass die Limits dazu führen, dass etliche Kunden zu unregulierten Glücksspiel Angeboten wechseln.

Online Casinos ohne Beschränkung

Dabei ist es gar nicht nötig, unregulierte Anbieter zu nutzen. Nur weil ein Casino in Deutschland keine Lizenz hat, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass dieses illegal ist. In der Europäischen Union gilt die Dienstleistungsfreiheit. Demnach ist es Unternehmen erlaubt, ihre Dienste im gesamten Geltungsbereich der Europäischen Union anzubieten, solange sie dazu in einem Mitgliedstaat der EU berechtigt sind. Ein Online-Casino mit einer offiziellen Glücksspiellizenz aus Malta darf folglich sein Angebot auch für Spieler in Deutschland zugänglich machen.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass diese Rechtsauffassung nicht von jedermann geteilt wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es jedoch keine allgemeingültigen und abschließenden Gerichtsurteile. Fest steht dennoch, dass Nutzer, die in einem Casino mit EU-Lizenz spielen, sich nicht strafbar machen.



Warum sind Online-Casinos ohne Limit so beliebt und was bieten sie?



Seit der Einführung des Glücksspielstaatsvertrags erleben Online-Casinos, die Spielspaß ohne Einschränkungen ermöglichen, einen regelrechten Ansturm. Die Gründe hierfür sind vielfältig.



Die meisten Spieler möchten sich nicht vorschreiben lassen, wie sie mit Ihrem Geld umzugehen haben. Darüber hinaus bieten ausländische Glücksspiele Betriebe im Internet ein breiteres Spieleangebot als die deutsche Konkurrenz. Casinos mit einer deutschen Lizenz Ist es nicht gestattet, Jackpot-Spiele anzubieten. Beliebte Spiele wie beispielsweise Roulette oder Blackjack benötigen eine separate Genehmigung.



Die genannten Restriktionen bestehen beim Spielen in Online-Casinos mit EU-Lizenz nicht. Zocker, die in einem offiziell in Malta lizenzierten Glücksspiel Betrieb online Geld setzen, müssen auf die genannten Limits keine Rücksicht nehmen. Neben höheren Einzahlungen werden auch größere Wetteinsätze akzeptiert. Damit ist das Erzielen von beträchtlichen Gewinnsummen möglich. Hinzu kommt das Vorhandensein von weiteren Funktionen. Mit der Novelle des Glücksspielstaatsvertrags wurde beispielsweise die Auto-Play-Funktion gesetzlich verboten. In Malta ist dem nicht so.



High-Roller leiden besonders unter den neuen Regeln

Insbesondere Spieler mit großen finanziellen Möglichkeiten leiden unter den neuen Regelungen. Das Einzahlungslimit von 1000 EUR ist für Gutverdiener ein großes Ärgernis. Schließlich sind 1000 EUR für hoch verschuldete Personen viel Geld, während der Verlust des genannten Betrags für die Oberschicht kein Problem darstellt.

Auch professionelle Spieler würden gerne mehr Geld setzen. Das Limit von 1000 EUR schmälert die Verdienstmöglichkeiten signifikant und beendet unter Umständen Glückssträhnen. Darüber hinaus verhindert die Begrenzung von Einsätzen an Spielautomaten auf 1 EUR die Umsetzung bewährter Gewinnstrategien.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die Kunden nach Online-Casinos ohne Beschränkungen innerhalb der Europäischen Union oder auch außerhalb umsehen.

Casinos mit Lizenzen aus Curacao

Der Inselstaat in der Nähe der niederländischen Antillen gilt seit jeher als absoluter Klassiker in der Welt des Glücksspiels. Die Vorteile liegen auf der Hand. Im Gegensatz zu den europäischen und insbesondere zu den deutschen Pendants überzeugen Casinos aus Curacao mit folgenden Eigenschaften:

Hohe Boni

Akzeptanz von Kryptowährungen

Spielen ohne Einschränkungen

Höhere Limits

Allerdings gibt es auch Risiken. Das Antragsverfahren gilt als unkompliziert und unbürokratisch. Somit erhalten auch unzählige schwarze Schafe die begehrte Lizenz. Es gibt Berichte von Kunden, denen die Auszahlungen verweigert worden. Daher ist es unbedingt erforderlich, vor dem Spielen umfassend zu recherchieren und einen seriösen Anbieter auszuwählen.

Schlussfolgerung



Personen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen, können gefahrlos Online-Casinos ohne Beschränkungen austesten. Die unlimitierten Einzahlungsmöglichkeiten versprechen höhere Gewinne. Wer nicht viel Zeit zum Recherchieren aufwenden möchte, sollte ein Casino mit einer Lizenz aus Malta wählen. Risikofreudige Zocker werden überdies mit Glücksspiellizenzen aus Curacao glücklich.

