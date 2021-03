Sicherheitsrisiken im Internet - so entlarvt man Risikofallen!

Das Internet gilt als größte Erfindung der Menschheit. Obwohl die Digitalität eine große Bereicherung für die Gesellschaft ist, gibt es viele Risikobereiche, die zu berücksichtigen sind. Für viele Internetnutzer zählen Datenschutzprobleme, Viren und Cybermobbing zu den alltäglichen Bedrohungen. Mit dem richtigen Online-Verhalten und einigen Maßnahmen kann man sich vor Sicherheitsrisiken schützen.

Bei Online-Aktivitäten auf Sicherheit achten

Für die meisten Menschen zählt das Surfen im Internet zu den alltäglichen Beschäftigungen. Das World Wide Web ist mittlerweile die wichtigste Informationsquelle.



Beim Spielen am Computer sollte grundsätzlich immer auf Sicherheit geachtet werden. Oft sind Schadfunktionen nicht einfach zu erkennen, da diese im Hintergrund laufen. Die Malware kann jedoch dazu beitragen, dass Dateien manipuliert oder gelöscht werden. Da es im Internet unterschiedliche Arten von Malware gibt, kann nur die Verwendung einer effizienten Sicherheitssoftware Abhilfe schaffen, indem schädliche Software blockiert wird.

Vorsicht im Umgang mit persönlichen Daten

Ein weiteres Sicherheitsrisiko ist das sogenannte Phishing, bei dem gezielt versucht wird, an persönliche Daten und Passwörter zu gelangen. Bei einer Phishing-Attacke werden gefälschte Websites genutzt, um E-Mails oder Online-Nachrichten zu versenden. Da beim Phishing sehr geschickt vorgegangen wird, werden Phishing-Mails als Sicherheitsrisiko oft nicht erkannt. Um zu vermeiden, dass private Daten von unbefugten Dritten missbraucht werden könnten, sollten nur so wenig wie möglich personenbezogene Daten online preisgegeben werden. Beim Registrieren auf Websites oder bei der Teilnahme an Gewinnspielen werden oft Informationen wie Adresse, Telefonnummer und Passwörter verlangt. Personenbezogene Daten sollten jedoch nur übermittelt werden, wenn die Zuverlässigkeit des Empfängers gewährleistet ist.



Es empfiehlt sich, die Datenschutzbestimmungen zu lesen, da Online-Unternehmen an die geltenden Datenschutzgesetze gebunden sind. So sollte darauf geachtet werden, welche persönlichen Daten zu welchem Zweck erhoben und gespeichert werden. Dadurch schützt man sich selbst und seine IT-Umwelt vor Sicherheitsrisiken. Spam sollte grundsätzlich ignoriert werden. Es ist ratsam, auf Spam-E-Mails nicht zu antworten, da dem Absender sonst die Gültigkeit der E-Mail-Adresse bestätigt wird, sodass man anschließend noch mehr Spam bekommt. Phishing E-Mails sind an bestimmten Merkmalen wie einem unprofessionellen Design oder an zahlreichen Rechtschreibfehlern zu erkennen. Wenn eine E-Mail suspekt wirkt, sollte diese nicht geöffnet, sondern sofort gelöscht werden. Außerdem kann der Absender blockiert werden, indem dieser auf die Spamliste gesetzt wird.



