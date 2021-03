5 nützliche Ratschläge zur sicheren Nutzung eines Smartphones

Es gibt Milliarden von Menschen auf der Welt, die inzwischen ein Smartphone nutzen und der Anteil nimmt stetig zu. Allerdings ist das etwas, was nicht nur positive Veränderungen mit sich bringt. Die zunehmende Anzahl von Smartphone-Nutzern hat beispielsweise auch dazu beigetragen, dass es immer mehr Cyberkriminelle gibt, die versuchen, über die mobilen Geräte an sensible Daten wie die von Kreditkarten zu kommen.

Für Opfer kann das ein schlimmes Erlebnis sein und in manchen Fällen werden sie durch den finanziellen Schaden in eine Krise gestürzt. Damit Ihnen so etwas nicht passiert, haben wir hier 5 nützliche Ratschläge zur sicheren Nutzung von Smartphones.

Nutzen Sie einen VPN-Anbieter

Eine der größten Sicherheitsrisiken beim Surfen im Internet ist die eigene IP-Adresse, da diese gewissermaßen ein Zugriffstor für Hacker darstellt. Glücklicherweise gibt es dank VPN die Möglichkeit, besagte IP-Adresse zu verschleiern, was es Cyberkriminellen fast unmöglich macht, an persönliche Daten zu gelangen oder Malware zu installieren. Im Grunde ist eine Nutzung von VPN sowohl bei iOS-Geräten als auch Android-Geräten sinnvoll, wobei das Risiko bei letzterem Betriebssystem höher ist. Das liegt in erster Linie daran, dass es einfach deutlich mehr Android-Nutzer gibt und die meisten Hacker es somit auf entsprechende Geräte abgesehen haben. Mit einem VPN für Android-Smartphones lässt sich das Risiko eines Hackerangriffs stark reduzieren. Sie sollten also nicht darauf verzichten und sich einen passenden Anbieter suchen.



Installieren Sie ein Antivirenprogramm

Zwar verfügen Smartphones über einen integrierten Schutz, aber dieser reicht nicht immer aus, um die zahlreichen Bedrohungen abzuwenden. Nutzer sollten daher am besten zusätzlich ein Antivirenprogramm installieren. Zumal sich nicht leugnen lässt, dass immer mehr Hacker es auf Smartphones abgesehen haben. Den bestehenden Schutz auszuweiten, ist also nahezulegen. Ein gutes Virenprogramm muss zudem nicht unbedingt kostenpflichtig sein. Es gibt zahlreiche kostenlose Anbieter, die bezüglich der Schutzfunktionen gut abschneiden.



Führen Sie regelmäßig Updates durch

Updates können zugegebenermaßen etwas nervig sein, aber sie sind in puncto Sicherheit wichtig, da sie oftmals bestehende Sicherheitslücken schließen. Sollte ein neues Update zur Verfügung stehen – beispielsweise beim Browser oder Betriebssystem – führen Sie dieses also möglichst schnell durch. Auf diese Weise vermeiden Sie unnötige Risiken.



Verwenden Sie ausschließlich sichere Passwörter

Es gibt immer noch viele Personen, die schlechte Passwörter nutzen. Solche stellen jedoch ein Risiko dar, da Hacker im Grunde nur einen Bot benötigen, um das Passwort zu knacken und beispielsweise Zugang zum eigenen Onlinebanking zu erhalten. Nutzen Sie also immer gute Passwörter, damit Ihnen so etwas nicht passieren kann. Hierfür bieten sich gegebenenfalls auch Passwort-Generatoren an. Solche sollten Sie jedoch immer offline verwenden und auch nur dann, wenn es sich um eine seriöse Quelle handelt.

Klicken Sie nie auf dubiose Links

Beim Surfen im Internet werden wir immer wieder mit allerlei Links konfrontiert. Manche dieser Links stellen jedoch ein Risiko dar und können dazu führen, dass Schadsoftware auf unserem Smartphone installiert wird. Klicken Sie also niemals auf dubiose Links wie sie zum Beispiel häufig in Spam-E-Mails vorkommen.



----