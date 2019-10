Alexa treibt es bunt – die farbigen Lichtringe auf einen Blick

Alexa spricht mit uns. Doch sie bringt auch Farbe in unseren Alltag. Was aber bedeutet es, wenn der Lichtring beim Amazon Echo und Echo Dot in allen Farben des Regenbogens blinkt? Für eine bessere Orientierung hat die Berliner Digitalagentur Beyto Alexas Lichtspiele auf einen Blick zusammengefasst.

Gelbe Nachrichten, grüne Anrufe oder ein lila Blitz für den „Bitte nicht stören“-Modus: Die Farbpalette zeigt, was die intelligente Sprachassistentin gerade tut. Natürlich lässt sich auch verfolgen, wenn eine Voice Applikation gestartet wird.

Übrigens ist die derzeit beliebteste Anwendung im deutschsprachigen Raum, dass Alexa ein Pups-Geräusch von sich gibt – wie die Top Ten Liste des Alexa Skill Stores offenbart. Diese kleine Beleidigung der künstlichen Intelligenz legt nahe, dass bei der Nutzung von Sprachassistenten noch Luft nach oben ist…

Quelle: Beyto GmbH



