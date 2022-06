Die drei besten Casino-Klassiker - und wie man sie spielt!

Heutzutage sind Casinospiele in den meisten Teilen der Welt ein sehr beliebter Zeitvertreib. Sei es persönlich, in lokalen Spielstätten oder bequem von zu Hause aus, dank der Wunder der Online-Casinos! Mit diesem technologischen Fortschritt, der den Weg für eine ganz neue Art des Casinospiels ebnet, haben die Klassiker bewiesen, dass sie den Test der Zeit bestehen können.

Loggt man sich zum Beispiel sich auf Casinoseiten wie casinoverdiener.com ein und kann man eine große Auswahl von diesen Klassikern finden. Vor diesem Hintergrund haben wir die drei besten Casinospiele ermittelt und geben Ihnen einen Einblick in die Spielweise.



Blackjack



Blackjack ist wohl einer der beliebtesten Casino-Klassiker - vor allem, wenn es um kartenbasierte Spiele geht. Das Ziel des Spiels ist ganz einfach: den Geber zu schlagen! Und es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu erreichen. Die wichtigste Möglichkeit ist, ein Blatt zu haben, das 21 Punkte erreicht, aber Sie können auch gewinnen, wenn der Geber vor Ihnen pleite geht. Ein "Bust" bedeutet einfach, dass Sie ein Blatt haben, das die Summe von 21 übersteigt.



Sobald das Spiel begonnen hat, erhalten Sie zwei Karten, genau wie der Geber. Allerdings werden Ihre beiden Karten offen auf den Tisch gelegt und sind somit für alle Spieler sichtbar. Der Geber hat nur eine offene Karte auf der Hand, die andere liegt verdeckt auf dem Tisch. Dies verschafft dem Geber einen leichten Vorteil, zumal er in der Regel nach allen Spielern am Tisch am Zug ist.



Aber woher wissen Sie den Wert Ihres Blattes? Nun, die königlichen Bildkarten (König, Dame usw.) haben automatisch den Wert 10, die regulären Zahlenkarten behalten ihren angegebenen Wert und das Ass hat die Möglichkeit, den Wert zu wechseln, je nachdem, was für Ihr Blatt am vorteilhaftesten wäre. Die beiden Optionen sind entweder ein Wert von eins oder 11.

Sobald der Wert Ihres Blattes feststeht, haben Sie die Möglichkeit, eine weitere Karte zu nehmen ("Hit") oder Ihr Blatt bis zur nächsten Runde unverändert zu lassen ("Stand"). Es gibt auch die Möglichkeit, Ihr Blatt zu teilen, aber für Anfänger empfehlen wir, sich auf "Hit" oder "Stand" zu beschränken.

Roulette



Auch hier handelt es sich um einen weiteren Klassiker, der einfach zu spielen und eine gute Option für Anfänger ist. Im Mittelpunkt des Spiels steht ein nummeriertes Rad, das aus roten und schwarzen Fächern besteht, wobei die Nullen in einem grünen Fach liegen. Je nachdem, für welche Version des Spiels Sie sich entscheiden, werden Sie entweder mit einer Null konfrontiert - europäisches Roulette - oder mit einer zusätzlichen Doppelnull - amerikanisches Roulette. Die Doppelnull auf dem Rad verringert Ihre Gewinnchancen, so dass die amerikanische Version des Spiels einen höheren Hausvorteil hat.



Bei jedem Spiel können Sie eine Vielzahl verschiedener Wetten platzieren, die sich alle auf das Ergebnis des sich drehenden Rades beziehen und vorhersagen, wo die kleine weiße Kugel unweigerlich landen wird. Zu diesen Wetten gehören die Vorhersage eines ungeraden oder geraden Ergebnisses, die Vorhersage, in welcher farbigen Tasche die Kugel zum Stehen kommt, bestimmte Zahlen- und Farbkombinationen und sogar Hoch/Tief-Wetten.



Spielautomaten



Spielautomaten gibt es in vielen verschiedenen Formen, Themen und Standorten. Wir beziehen uns in erster Linie auf die Spielautomaten, die Sie in Kasinos finden, aber auch in einigen Bars und Einkaufszentren können Sie an den Walzen drehen.



Der durchschnittliche Spielautomat besteht aus drei Walzen und fünf Reihen, die bis zum Rand mit bunten Symbolen gefüllt sind. Um die Chance zu haben, Ihr Guthaben zu erhöhen, müssen Sie passende Symbole auf einer einzigen Gewinnlinie erdrehen. In fast jedem Slot-Spiel gibt es auch das Joker-Symbol, das Ihnen helfen kann, diese Gewinnkombinationen zu bilden, indem es andere Symbole auf den Walzen ersetzt.



Wie alle oben erwähnten Spiele können Sie auch Slots sowohl online als auch vor Ort spielen. Der Unterschied besteht darin, dass Sie beim Spielen an einem physischen Automaten einen Hebel betätigen müssen, um die Walzen in Bewegung zu setzen, während sich die Walzen online mit einem Klick auf eine Schaltfläche in Bewegung setzen! Abgesehen davon sind Spielautomaten mehr oder weniger gleich, unabhängig davon, wie Sie spielen möchten. Ein weiterer Grund, warum das Spiel eine gute Wahl für Anfänger ist, oder für diejenigen, die ein schnelles und einfaches Casinospiel spielen wollen.



