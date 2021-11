Wie Sie während Ihrer Auslandsfahrt sicher bleiben

Die Sicherheit im Ausland spielt eine sehr wichtige Rolle und sollte von jedem Autofahrer ernst genommen werden. Es gibt mittlerweile viele unterschiedliche Accessoires für das Fahrzeug, die diese Sicherheit verbessern können. Eine Dashcam kann beispielsweise auch während einer langen Autofahrt eingesetzt werden. Dabei zeichnet sie sowohl den Straßenverkehr als auch das Geschehen um das Fahrzeug herum auf.

Einige wichtige Regeln, die Sie während einer Autofahrt im Ausland beachten sollten



Speziell im Ausland ist es sehr wichtig, sich an Sicherheit zu halten. Dabei geht es sowohl um ein sehr sicheres Fahrverhalten als auch um die Sicherheit des Fahrzeuges selbst. Im Vorfeld sollte der Fahrzeughalter sein Fahrzeug mit dem benötigten Sicherheitsequipment ausstatten. Jeder Fahrzeughalter kann ganz individuell entscheiden, welches Zubehör für ihn persönlich zu einem erhöhten Maße an Sicherheit beitragen kann. Selbstverständlich kann das entsprechende Zubehör je nach bedarf ausgetauscht oder ersetzt werden. Aufgrund ihres vielseitigen Einsatzes entscheiden sich immer mehr Fahrzeughalter für den Einsatz einer Dashcam. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Modellen, deren Verwendung im Ausland legal zugelassen ist. Dabei ist es jedoch nur sehr wichtig, dass sich der Fahrer an die entsprechende Datenschutzverordnung hält.



Die Dashcam – so bleiben Sie im Ausland sicher



Die Verwendung und der Einsatz einer Dashcam können die Sicherheit einer Autofahrt erhöhen. Dies gilt selbstverständlich auch für eine Autofahrt im Ausland. Die Autokamera kann aufgrund ihrer vielen unterschiedlichen Funktionen individuell eingesetzt werden. Mithilfe der Loop-Funktion kann die umliegende Verkehrssituation dauerhaft aufgezeichnet werden. Dies spielt speziell im Falle eines Verkehrsunfalls eine sehr wichtige Rolle. Sollte der Fahrzeughalter in einem Verkehrsunfall verwickelt sein, kann der genaue Unfallhergang mithilfe des Bild- und Videomaterials der Dashcam genauestens nachkonstruiert werden. Dadurch kann selbstverständlich auch die Unschuld des Fahrers bewiesen werden. Die Loop-Funktion ermöglicht zudem auch eine permanente Bildaufzeichnung während der Parkposition. Sollte sich der Fahrer für eine Pause auf dem Rastplatz entscheiden, ist es sehr wichtig, dass auch hier für eine umfangreiche Sicherheit gesorgt wird. Unbeaufsichtigte Rastplätze sind der perfekte Ort für einen Einbruch in das Fahrzeug. Um dies verhindern zu können, eignet sich ebenfalls die Loop-Funktion in Kombination mit den Bewegungssensoren. Wie es der Name bereits verrät, zeichnet die Loop-Funktion auch während der Parkposition das gesamte Geschehen um das Fahrzeug herum um. Der Bewegungssensor schlägt an, sobald sich jemand Unbefugtes dem Fahrzeug nähert oder versucht sich Zutritt zu verschaffen. Dadurch kann sowohl ein Schaden am Fahrzeug als auch ein möglicher Einbruch verhindert werden.



Auf diese 5 Aspekte sollte unbedingt geachtet werden



Regel Nummer 1: Lassen Sie den Schlüssel niemals stecken

Bei Verlassen des Fahrzeuges ist es sehr wichtig, den Schlüssel immer zu ziehen und diesen nie im Fahrzeug zu deponieren. Zudem sollte stets die Handbremse gezogen werden. Nur so kann für eine optimale Sicherheit garantiert werden. Zudem wird es dadurch fast unmöglich, das Fahrzeug anderweitig zu entwenden. Diese Regel sollten Sie nicht nur bei Auslandsfahrten, sondern bei jeder Autofahrt beachten.



Regel Nummer 2: Das Fahrzeug muss direkt nach dem Verlassen immer abgeschlossen werden Nachdem das Fahrzeug verlassen wird, ist es sehr entscheidend dieses auch abzuschließen. Eine anschließende Kontrolle der Autotüren kann dabei nicht schaden. Ein offenes Fahrzeug ist sozusagen die perfekte Einladung für einen Autodiebstahl. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, das Fahrzeug immer zu verschließen und dieses anschließend zu überprüfen.



Regel Nummer 3: Halten oder Parken Sie nicht an verlassenen Stellen

Während einer langen Autofahrt ist es sehr wichtig, entsprechende Pausen einzulegen. Im Vorfeld sollte sich der Autofahrer immer für einen geeigneten Rastplatz oder Parkplatz entscheiden. Dieser sollte nie zu weit abgelegen sein. Am besten eignen sich dafür überwachte Rastplätze. Im Notfall kann auch am Straßenrand eine kurze Pause eingelegt werden. Während der Pause ist es ebenfalls sehr wichtig das Fahrzeug zu verschließen und die Dashcam einzuschalten



Regel Nummer 4: Die Loop-Funktion der Dashcam sollte nicht ausgeschalten werden

Die Loop-Funktion sollte während der gesamten Autofahrt und während den Pausen nicht ausgeschaltet werden. Um für genügend Speicherplatz zu sorgen, empfiehlt es sich, die Dashcam mit einem zusätzlichen USB-Stick oder einer Memory Card auszustatten. Sobald der Speicherplatz aufgebraucht ist, wird das weitere Bild- und Videomaterial auf dem USB-Stick abgespeichert.



Regel Nummer 5: Verschließen Sie die Fenster vor dem Verlassen des Fahrzeugs

Die Fenster eines Fahrzeugs sind ebenfalls eine ausgezeichnete Möglichkeit in das Fahrzeug einzusteigen. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, die Fenster immer im Vorfeld zu verschließen. Dieses sollte ebenfalls zur Sicherheit überprüft werden.



Sollten man sich konsequent diese Aspekte halten, steht einem umfangreichen Sicherheitsstandard während der Autofahrt durch das Ausland nichts mehr im Wege. Am besten probiert man die Tipps und Tricks einfach einmal selber aus.

