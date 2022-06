So halten Sie Ordnung im Keller

Wer nicht schon als Minimalist zur Welt gekommen ist, kennt das Problem, dass sich im Laufe der Jahre immer mehr Dinge anhäufen, die in Form von Geschenken, Erbstücken und Eigenanschaffungen in den Besitz übergegangen sind. Die meisten von uns besitzen so viele Dinge, dass sie kaum noch wissen, wohin damit. Viele Teile wandern daher bei nicht regelmäßigem Gebrauch schnell in den Keller und schaffen in Kürze ein Durcheinander, dass sich nicht mehr durchblicken lässt. Wie Sie diesen Wahnsinn aufhalten und Ordnung schaffen können, erfahren Sie hier!

Die richtige Organisation

Auch wenn das Genie das Chaos beherrschen mag, ersparen Ordnung und Organisation nicht nur Zeit und Nerven, sie führen mitunter auch dazu, dass mehr Platz geschaffen wird. Und das ist auch in einem Raum von Vorteil, der im dunklen Untergeschoss des Hauses liegt und nur von Ihnen persönlich betreten wird. Warum? Weil Chaos und unnötiger Besitz sehr belastend sein können und Sie sich spürbar besser fühlen werden, wenn Sie, ohne mit der Wimper zu zucken, gleich die Dinge im Keller finden, die Sie benötigen.

Also stellt sich erst einmal die Frage, wie die Organisation am besten erfolgt. Wir empfehlen dafür, dass Sie Lagerregale kaufen, die systematisch mit separaten Kisten befüllt und sortiert werden können. Lagerregale sind kompakt und sorgen dafür, dass Sie jede Menge Stauraum erhalten und gleichzeitig Platz sparen. Darüber hinaus lassen sie sich hervorragend unterteilen und stellen in Kombination mit beschrifteten Kisten ein wahrhaftes Organisationstalent dar! Ausmisten nicht vergessen

Bevor Sie allerdings damit beginnen, Ihre Sachen zu sortieren und in Kisten und Regale zu verlagern, beginnen Sie damit, auszusortieren. Denken Sie gründlich darüber nach, welche Dinge Sie noch benötigen werden und einen Nutzen für Sie haben. Manche Dinge sind zu schade, um im Keller herumzuliegen, zumal andere einen Gebrauch dafür haben könnten. Wie wäre es also zum Beispiel mit einem Flohmarkt, nachdem der Keller entrümpelt wurde? Sie werden sich gut und befreit fühlen!

