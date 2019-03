Das passende Ballkleid finden mit diesen Tipps

Wenn Frauen auf eine wichtige Veranstaltung gehen möchten oder müssen, dann ist die Wahl der richtigen Garderobe äußerst wichtig. Gerade zu einem festlichen Anlass, wie einem Ball oder einer anderen Tanzveranstaltung, reicht es in der Regel nicht aus, in legerer Kleidung zu erscheinen. Doch es genügt nicht, irgendein Kleid anzuziehen. An das perfekte Ballkleid müssen konkrete Ansprüche gestellt werden.

Das Kleid soll zum Anlass passen

Ein Ballkleid sollte natürlich so gewählt werden, dass die Trägerin weder übertrieben elegant noch zu lässig wirkt. Beides wäre gerade bei einem Ball äußerst unpassenden und könnte für diejenige die ganze Freude an der Veranstaltung kaputt machen. Aus diesem Grund gilt: Handelt es sich um eine Tanzveranstaltung unter engen Freunden und der Familie, so darf das Ballkleid gerade im Sommer auch etwas legerer sitzen. Sind zu dem Ball allerdings viele Fremde eingeladen oder es handelt sich gar um eine offizielle Veranstaltung, wie zum Beispiel um einen Abschlussball, sollte das Ballkleid über die Knie reichen und das Dekolleté darf nicht zu offenherzig sein.

Gleiches gilt für die Farben: Je offizieller der Anlass, desto gedeckter sollten die Farben sein. Nichts falsch machen können Frauen mit Kleidern in Cremefarben oder Pastelltönen. Weiß erinnert hingegen schnell an eine Braut und Schwarz an eine Beerdigung.

Das perfekte Kleid für kräftige Frauen

Wenn Po und Hüfte besonders ausladend sind, ist es egal, ob Ballkleider lang oder kurz sind. Viel wichtiger ist der richtige Schnitt. Vor allem klassische A-Linien Kleider stehen Frauen mit kräftigen Schenkeln besonders gut. Fließende Stoffe tun ihr Übriges, um Kurven zu kaschieren und nicht allzu dick aufzutragen. Wenn der Busen anstelle der breiten Hüften betont werden soll, dann bieten sich solche Kleider an, die im oberen Bereich Verzierungen aufweisen.

Kleiner Busen und schmaler Körper

Für besonders schmal gebaute Frauen sind ebenfalls Kleider mit einer auffälligen Verzierung im oberen Bereich vorteilhaft. Diese dürfen ruhig üppig sein und die Blicke auf sich ziehen; auf diese Weise wird niemandem auffallen, dass der Busen sehr flach ist. Volants und Raffungen zaubern zusätzliches Volumen und täuschen mehr Kurven vor. Generell haben sehr schlanke Frauen einen großen Vorteil: Sie können alle Schnitte tragen, solange der obere Bereich nicht zu eng ist und die Oberweite flacher macht, als sie tatsächlich ist. Geht der schmale Körper mit einer geringen Körpergröße einher, sollte das Kleid möglichst entweder kurz oder lang sein. Mittlere Längen machen in der Regel optisch kleiner.

Sanduhrfigur dank passendem Ballkleid

Gerade in einem Ballkleid sehen sogenannte Sanduhrfiguren mit einer schmalen Taille und etwas breiteren Hüften immer toll aus. Wer eine solche Figur nicht hat, der kann sie sich mit dem passenden Ballkleid ganz einfach selbst modellieren. Ausgestellte Röcke und Schößchen lassen die Hüfte breiter erscheinen. Volants am Oberteil rücken diesen Bereich in der Vordergrund. In der Körpermitte helfen hingegen Gürtel dabei, die Taille zu betonen.

Fazit: Auf den Schnitt kommt es an

Es gibt für jeden Typ Frau das perfekte Ballkleid. Manchmal ist es nur nicht so einfach, dieses auszuwählen. Wer jedoch weiß, welche Figur er hat, dem wird es leichter fallen, ein schmeichelhaftes Ballkleid zu finden.

---