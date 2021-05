Nageltrends 2021 – Fit für den Sommer

Perfekt manikürte Finger- und Fußnägel sind einfach schön. Nagellacke in Trendfarben gehören zur warmen Jahreszeit einfach dazu. Sie sorgen für das perfekte Finish des Sommerlooks und unterstreichen die Farben des luftigen Lieblingskleids oder der Sandalen.

Trendfarben in diesem Jahr

Die Farbnuancen reichen von dezent bis knallig. Pastellfarben sind feminin und vermitteln ein sonniges Sommerfeeling. Puderrosa, Pistaziengrün, Hellblau oder Flieder setzen die Nägel an Füßen und Händen elegant in Szene. Ein stimmiger Look entsteht mit der gleichen Farbe an Händen und Füßen. French Nails sind auch 2021 wieder angesagt. Die weiße Nagelspitze und blassrosa Lacke zaubern ein natürlich schönes Ergebnis. Rot ist ein Nagellackklassiker, der zeitlos bleibt. Mit Nuancen von Erdbeerrot bis Karminrot gelingt der Ladylike-Look. Auffällige Nägel mit Glitzer und unterschiedlichen Knallfarben gehören der Vergangenheit an. 2021 steht im Stil minimalistischer Dekorationen. Subtile Nagelverzierungen auf ein bis zwei Nägeln pro Hand sind ein dezenter Eyecatcher. Süße Klebefolien und Nagelsticker zaubern einen individuellen Look. Wer sich haltbare und farbintensive Nagellacke wünscht, liegt mit UV-Lacken genau richtig, z.B. von NeoNail Professional. UV-Lacke von dezent bis knallig, professionelles Maniküre- und Pediküre-Equipment, Pflegeprodukte und praktische Sets lassen Herzen von Beauty-Fans höherschlagen.

Zeigt her eure Füße

Eine ausgiebige Pediküre ist der Startpunkt in die warme Jahreszeit. Während die Füße im Winter häufig vernachlässigt wurden, wird es nun Zeit, die Füße fit für den Sommer zu machen. Die Pediküre kann jeder ganz einfach zu Hause umsetzen. Ein Fußbad wirkt entspannend und macht verhornte Haut und Nägel weicher. Anschließend lässt sich die Hornhaut an Fußballen und Ferse mit einem Bimsstein oder einer elektrischen Hornhautraspel entfernen. Wichtig bei diesem Schritt ist, nicht zu viel Hornhaut abzutragen. Sie fungiert als Schutzschicht vor den täglichen Belastungen beim Laufen. Im nächsten Schritt die Fußnägel mit den passenden Beauty-Tools kürzen, Feilen und polieren. So verschwinden Rillen und Unebenheiten. Mit einem Nagelstäbchen aus Rosenholz wird die Nagelhaut an den Rändern sanft nach unten geschoben. Nun sind die Fußnägel bereit für eine Extraportion Farbe. Eine Kombination aus Basecoat, Nagellack und Top-Coat schützt die Nägel und versiegelt den Lack. Wer es etwas eiliger hat, verwendet den praktischen Simple Xpress UV Nagellack von Neonail Professional. Ein Base- und Top-Coat ist nicht notwendig. Seidenproteine sorgen für maximalen Glanz. Eine pflegende Fußcreme darf bei der Pediküre nicht fehlen. Sie versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und schützt vor Verhornungen.



Tipps für schönere Nägel

Es ist empfehlenswert, für Hand- und Fußnägel Sandblatt- oder Glasfeilen zu verwenden. Diese weichen Feilen kürzen die Nägel schonend. Die Füße sollen besonders weich und geschmeidig werden? Einfach eine dicke Schicht Fußcreme über Nacht auftragen und Baumwollsocken darüber anziehen. So kann die pflegende Creme besser einziehen. Peelings sind nicht nur für Gesicht und Körper erhältlich, sondern auch für Hände und Füße. Die Produkte machen die Haut zart und entfernen sanft abgestorbene Hautschüppchen. Das Team des MAKEUP-Online-Shops liebt Beauty-Produkte aller Art und ist ständig auf der Suche nach neuen Marken und Schönheitstrends. Auf makeupstore.de finden die Kundinnen und Kunden neben Cremes, Düften und dekorativer Kosmetik alles, was sie für schöne Hände und Nägel brauchen.

