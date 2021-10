Mit einem Präsent direkt ins Herz – die besten Geschenke in einer Beziehung

Jeden Tag gehen Menschen Beziehungen ein und beenden sie auch wieder. Dabei ist besonders die Anfangsphase jeder Beziehung spannend, aufregend und voller Funken. Häufig schleicht sich jedoch mit der Zeit der Alltag in das Beziehungsleben ein und so treten alltägliche Dinge an die Stelle, wo früher Platz für Romantik war. Damit diesem Prozess hin und wieder entflohen werden kann und der Partner oder die Partnerin auch im Alltag eine besondere Wertschätzung erfährt, eignen sich kleine Präsente und Aufmerksamkeiten hervorragend. Sie zeigen dem anderen, dass an ihn oder sie gedacht wird und die Beziehung eben nicht selbstverständlich ist. Dies sorgt nicht nur für Glücksgefühle, sondern langfristig können gelegentliche Geschenke eine Beziehung auch deutlich stärken. In diesem Ratgeber werden einige der schönsten Geschenkideen in einer Beziehung vorgestellt.

Ein Blumenstrauß für die Ewigkeit Blumen sind seit jeher der Klassiker unter den Beziehungsgeschenken. Romantische Filme und Romane machen es vor: ein Strauß rote Rosen als Zeichen der ewigen Liebe. Das einzige Problem dabei: frische Blumen halten meist nicht länger als eine Woche in der Vase, bevor sie entsorgt werden müssen. Anders hingegen ein Trockenblumenstrauß: die geschmackvoll zusammengestellten Kombinationen verschiedener Trockenblumen zeigen nicht nur die Zuneigung innerhalb einer Beziehung, sondern sind auch besonders lange haltbar. Nach der Übergabe können sie somit langfristig als geschmackvolle Dekoration die Wohnung zieren und somit immer als Erinnerung an die liebevolle Geste dienen.

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft – und die Beziehung Meist müssen Geschenke in einer Beziehung keine teuren Gegenstände oder aufwändigen Überraschungen sein. Viel mehr kommt es auf den Gedanken an, dass man den anderen überraschen und seine Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit ausdrücken möchte. Neben Blumen aller Art eignen sich dafür auch immer Süßigkeiten. Jeder hat eine kleine süße Schwachstelle und wenn der Partner oder der Partnerin diese kennt und als Überraschung die Lieblingsschokolade, -kekse oder -torte kauft, ist gute Laune vorprogrammiert. Wer dem ganzen noch das besondere i-Tüpfelchen verleihen möchte, der stellt die Lieblingssüßspeise selbst her. Somit kann nicht nur der Gedanke an die andere Person gezeigt werden, sondern auch selbst Arbeit, Zeit und Liebe in die Überraschung investiert werden.

Eine weitere großartige Überraschung für die bessere Hälfte ist eine gemeinsame Unternehmung. Dieses Präsent benötigt in der Regel etwas Vorbereitung, da der gemeinsame Kalender kontrolliert, Pläne gemacht und gegebenenfalls Eintrittskarten organisiert werden müssen. Dafür ist jedoch auch kaum etwas so wertvoll, wie gemeinsame Erinnerungen in einer Beziehung. Was genau die Unternehmung sein soll, ist ganz der Fantasie überlassen. Von einem romantischen Kaffeetrinken im Stamm-Café über ein Picknick im Park bis hin zu einem Wochenendtrip, um den Lieblingsmusiker des anderen live sehen zu können ist hier alles erlaubt. Die Hauptsache ist, dass die Zeit gemeinsam erlebt und genossen werden kann. Dies geht auch hervorragend bei einer Spa-Behandlung. Hier kann zu zweit einmal richtig abgeschaltet werden, während es Massagen, Bäder und wohlriechende Cremes gibt. Außerdem haben solche Ausflüge auch immer ein romantisches Element, da bei einer solchen Behandlung neben der Entspannung des Geistes auch immer der Körper eine große Rolle spielt. Am Ende ist es jedoch gleich, wofür sich entschieden wird. Solange die Geschenkidee von Herzen kommt, ist die Botschaft eindeutig.

