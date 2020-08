Der perfekte Balkon - Darauf ist zu achten

Wer wünscht sich nicht die Möglichkeit, an sonnigen Tagen etwas Zeit im Freien zu verbringen? Wer einen Balkon hat, muss dafür noch nicht einmal aus dem Haus gehen. Entsprechend groß ist der Wunsch vieler Menschen, bei der Suche nach einer neuen Wohnung über diese wertvolle Ausstattung zu verfügen. Wie der Traum am besten in die Tat umgesetzt werden kann, das sehen wir uns hier in diesem Artikel an.

Die Ausrichtung ist entscheidend

Wer sich nach einem Balkon sehnt, der möchte dort auch das richtige Maß an Licht und Helligkeit vorfinden. Bauherren haben hier die Geschicke selbst in der Hand und können sich Gedanken über die passende Ausrichtung machen. Wer jedoch eine Immobilie kauft, muss sich im Vorfeld die Ausrichtung des Balkons ansehen. Ist dieser nach Süden ausgerichtet, empfängt er in der Regel die größte Sonneneinstrahlung. Je nach Bebauung ist es bei einem Westbalkon zumindest in den Abendstunden möglich, einige Sonnenstrahlen einzufangen.

Noch beliebter ist ein Balkon auf der Ostseite. Frühaufsteher haben hier die Möglichkeit, in der Sonne zu frühstücken und damit den Tag gelungen zu beginnen. Nur auf der Nordseite verliert der Balkon seinen eigentlichen Nutzen. Hier wird sich kaum einmal die Möglichkeit bieten, etwas Sonne zu erhaschen. Gleichzeitig ist es immer wichtig, die umliegende Bebauung im Blick zu behalten.

Den Balkon individuell gestalten

Ist die passende Wohnung erst einmal gefunden, geht es an die persönliche Gestaltung. Entscheidend ist dabei die Verschattung, die mithilfe einer Markise besonders platzsparend gelingen kann. Auch im Internet findet sich in diesen Tagen eine große Auswahl an passenden Angeboten. Wer eine Kassettenmarkise online sucht, findet zum Beispiel hier passende Angebote.

Auf der anderen Seite wünscht sich jeder auch die passende Sitzgelegenheit. Bei der Auswahl der Möbel ist aber nicht nur auf deren Komfort zu achten. Darüber hinaus ist es wichtig, dass sie der Witterung standhalten können. Besonders Materialien wie Rattan, Aluminium oder behandeltes Holz eignen sich für diesen Zweck. Die Polster können wiederum nach der Benutzung mit in die Wohnung genommen werden, um sie möglichst lange in einem guten Zustand zu erhalten. Auch ein warmer Bodenbelag und die richtige Beleuchtung für den späten Abend tragen ihren Teil dazu bei, dass der Balkon schon bald als ein zusätzliches Zimmer der Wohnung wahrgenommen werden kann.

Was ist in der Mietwohnung erlaubt?

Wer in die eigenen vier Wände investiert hat, kann seinen Balkon natürlich nach Lust und Laune nutzen. In Mehrfamilienhäusern mit mehreren Mietern gestaltet sich die Situation anders. Ganz schnell wird der Balkon zu einem Streitthema, was jedoch leicht vermieden werden kann. Schon der Blick in den Mietvertrag zeigt in der Regel, was genau auf dem Balkon gestattet ist. Individuelle Regelungen gelten zum Beispiel für das Grillen auf dem Balkon, das nicht immer gerne gesehen ist. Besonders mit Holzkohlen sind Vermieter und Nachbarn oft nicht einverstanden.

Wer ganz bestimmte Vorstellungen davon hat, für was der Balkon letztlich genutzt werden soll, der sieht sich am besten die entsprechenden Klauseln schon im Vorfeld genau an. So lässt sich so manche böse Überraschung frühzeitig vermeiden und der Weg ist frei für eine flexible Nutzung der zusätzlichen Fläche.

----