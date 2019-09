Produktrückruf: real BIO Dinkelbrötchen dunkel, 4x50g

Es ist nicht auszuschließen, dass die Allergenkennzeichnung aufgrund eines Etikettierungsfehlers nicht korrekt ist.

Betroffen ist folgendes Produkt:

Marke: real BIO Produkt: Dinkelbrötchen dunkel, 4x50g Mindesthaltbarkeitsdatum: 25.10.2019 Losnummer: 6-3-8703-30

Auf der Verpackung fehlt der Hinweis, dass Hafer und Sesam als Zutaten eingesetzt wurden. Dies kann bei Personen, die an einer Hafer- oder Sesamunverträglichkeit leiden, zu allergischen Reaktionen führen. Verbraucher, die nicht auf Hafer oder Sesam allergisch reagieren, können die Produkte weiterhin ohne Bedenken verzehren.

Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkauf genommen. Kunden können das Produkt in ihrem real Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet. Sowohl real, als auch unser Eigenmarkenlieferant bedauern, dass es trotz umfangreicher Kontrollmaßnahmen zu diesem Rückruf kommt.

Bei Rückfragen können sich die Kunden an die Markt-Mitarbeiter am Service-Center oder an unsere kostenlose Hotline +49 221 56797398 wenden.

Quelle: real GmbH (ots)