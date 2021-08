Verbraucherinformation: Kennzeichnungsfehler „HERMANN Schnitzel ohne Fleisch“

Aufgrund eines Druckfehlers informiert HERMANN die Verbraucher. Ein Teil der Charge L001428 des Artikels „HERMANN Schnitzel ohne Fleisch“ ist mit einem falschen Mindesthaltbarkeitsdatum ausgezeichnet. Statt 17.08.2021 wurde 17.08.2024 abgedruckt.

Das Produkt war in Österreich im Einzelhandel erhältlich und in Deutschland in diversen Biomärkten. Auch wenn das Produkt den gewohnt hohen Standards entspricht, können Kund*innen eine falsch etikettierte Packung im Geschäft, wo sie das Produkt erworben haben, zurückgeben.

Für Konsumenten-Rückfragen ist das HERMANN Kundenservicecenter telefonisch unter (+43) 7288 7001 erreichbar (Mo-Fr 08:00 bis 15:00 Uhr).

Quelle: Himmelhoch Text, PR & Event (ots)