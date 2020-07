Preisgekrönte Doku "The Greater Good" jetzt auf Pantaray.tv

Wer sich mit den möglichen Risiken von Impfungen beschäftigt, wird heutzutage reflexartig als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Zu Recht? Diese preisgekrönte Doku von 2012 würde wohl heute selbsternannten "Fakten-Checkern" zum Opfer fallen - und ist doch heute aktueller als noch vor 8 Jahren!

THE GREATER GOOD - ZUM WOHLE ALLER ist ein preisgekrönter Dokumentarfilm über die Frage, wie sicher sich Eltern in ihrer Impfentscheidung sein können. Er begleitet drei Familien mit schwer erkrankten Kindern, die vor ihren Impfungen noch völlig gesund waren. Die Zahl der Kinder mit neurologischen Auffälligkeiten hat in den letzten Jahrzehnten enorm zugenommen - gleichzeitig hat sich die Anzahl der Impfungen vervielfacht.

Gibt es einen Zusammenhang? Die Impfexperten verneinen dies. Doch warum ist es dann nötig, die Hersteller von der Haftung zu befreien und Familien, deren Kinder möglicherweise durch Impfungen geschädigt wurden, die Beweislast aufzuerlegen?

THE GREATER GOOD - ZUM WOHLE ALLER ist ein Film, der neben den drei betroffenen Familien beide Seiten völlig gleichberechtigt zu Wort kommen lässt, sowohl die Vertreter einer offensiven Durchimpfungspolitik als auch die Skeptiker. So eröffnet THE GREATER GOOD - ZUM WOHLE ALLER dem Zuschauer die Möglichkeit, sich einen eigenen Eindruck über den Stand der Diskussion zu verschaffen.

Quelle: Impfkritik.de