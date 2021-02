Gericht kippt nächtliche Ausgangssperre in Baden-Württemberg

Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim (VGH) hat am 05.02.2021 einer Klägerin aus Tübingen recht gegeben und die nächtlichen Ausgangssperren in Baden-Württemberg ab Donnerstag 05:00 Uhr aufgehoben. Der Fall lief unter dem Aktenzeichen Az. 1 S 321/21 und ist zwischenzeitlich unanfechtbar geworden.

Die Rechtsanwältin Beate Bahner kommentierte das Urteil auf Telegram: "Die Aufhebung der Ausgangssperre gilt ab Donnerstag für ganz Baden-Württemberg. Dies schließt allerdings künftige Allgemeinverfügungen von Städten oder Landkreisen in Ba-Wü nicht aus, dies muss abgewartet werden. Und dann muss gegen diese eventuellen neuen Ausgangssperren vor dem zuständigen Verwaltungsgericht in Ba-Wü erneut geklagt werden.



Wer dies möchte und eine Rechtsschutzversicherung hat oder das Risiko auch eines Unterliegens in Kauf nimmt, kann sich gerne an die Anwälte für Aufklärung wenden. Wir sind einige KollegInnen hier in Baden-Württemberg. Aber zunächst ist erst einmal diese unsägliche Ausgangssperre vom Tisch! Viel Spaß im abendlichen / nächtlichen Schneetreiben - jetzt auch ohne Hund!"

Quelle: Verwaltungsgerichtshof Baden Württemberg / Beate Bahner