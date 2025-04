Forscher können Energiefluss in Molekülen steuern

Wissenschaftler der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg haben gemeinsam mit kanadischen Kollegen einen Weg gefunden, den Energiefluss in Molekülen durch chemische Signale zu kontrollieren. Wie die Universität am Mittwoch mitteilte, könnte die Entdeckung unter anderem für effizientere Solarzellen, medizinische Diagnostik und Quantencomputing genutzt werden.

Im Zentrum der Forschung steht ein Prozess namens Singulett-Spaltung, der die Energie von Lichtteilchen auf zwei Elektronen verteilt. Die Forscher modifizierten ein Molekül aus der Gruppe der Tetrazene so, dass es in saurer Umgebung Protonen bindet und dadurch seine Eigenschaften ändert. Dadurch lässt sich der Energiefluss gezielt an- und abschalten.



Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Nature Communications" veröffentlicht. Bis zur praktischen Anwendung in Solarzellen sei es allerdings noch ein weiter Weg, räumten die Wissenschaftler ein.

Quelle: dts Nachrichtenagentur