„Curiosity“ findet neue organische Moleküle bei Chemie-Experiment auf dem Mars

Die Liste organischer Substanzen auf dem Mars ist durch ein Experiment auf dem Roten Planeten weiter gewachsen. Zwar konnte der „Curiosity“-Rover keine Biosignaturen findet, aber die Wahrscheinlichkeit für Leben in der Vergangenheit des Roten Planeten ist durch die neuen Stoffe weiter angestiegen. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Nach 1909 Marstagen hat der „Curiosity“-Rover der US-Raumfahrtagentur Nasa ein Problem gehabt: Der Bohrer wollte nicht mehr funktionieren. Zu dem Zeitpunkt hatte er eine Bodenprobe genommen, die in eines von 74 speziellen Aufbewahrungsröhrchen wandern sollte. Zugleich hatte der Rover aber auch neun Behälter an Bord, die mit Chemikalien gefüllt waren und in denen Bodenproben direkt auf dem Mars zersetzt und analysiert werden sollten.

Zufallsfund?

Das Team hinter „Curiosity“ entschied sich dagegen, eine weitere Bodenprobe einzulagern und ließ das Material stattdessen in einen der Analysebehälter fallen, wie Inverse berichtet.

Die Forscher fanden zwar keine Biosignaturen, also Stoffe, die auf früheres oder bestehendes Leben auf dem Roten Planeten hinweisen - Spuren von Leben zu suchen ist die eigentliche Aufgabe von „Curiosity“. Aber sie stießen auf eine Reihe organischer Moleküle, die bislang noch nicht dokumentiert worden waren. Die beiden wichtigsten davon: Benzoesäure und Ammoniak.

Diese Stoffe erweitern die Liste von organischen Substanzen auf dem Mars und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es auf dem Planeten in früheren Zeiten leben gegeben haben könnte. Nun plant das Team, im Marsboden jene komplexeren Moleküle aufzuspüren, von denen die nachgewiesenen Stoffe stammen könnten.

Die Ergebnisse des Chemie-Experiments auf dem Mars wurden in der renommierten Fachzeitschrift Nature vorgestellt."

Quelle: SNA News (Deutschland)