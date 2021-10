Zwei russische Universitäten landen in Top 10 der THE Emerging Economies Universities Rankings 2022

Zwei russische Universitäten haben es in die Top 10 des Times Higher Education "Emerging Economies Universities Rankings 2022" geschafft, in denen insgesamt 698 Hochschuleinrichtungen aus 50 Ländern und Territorien bewertet werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Moskauer Staatliche Lomonossow-Universität ist nach wie vor die führende Hochschuleinrichtung Russlands und belegt Platz sechs des Emerging Economies Universities Rankings 2022 des Magazins Times Higher Education. Eine weitere russische Universität in den Top 10 ist das Moskauer Institut für Physik und Technologie, das in diesem Jahr auf Platz zehn zu finden ist.

Zu den weiteren russischen Universitäten, die in dem Rating genannt werden, gehören die Nationale Forschungsuniversität für Kerntechnik (Platz 26), die Higher School of Economics in Moskau (Platz 28), die Polytechnische Peter-der-Große-Universität Sankt Petersburg (Platz 41), die Staatliche Universität für Informationstechnologien, Mechanik und Optik Sankt Petersburg (Platz 58), die Staatliche Universität Tomsk (Platz 70), die Staatliche Bergbau-Universität Sankt Petersburg (Platz 75), die Nationale Universität für Wissenschaft und Technologie (Platz 88) und die Staatliche Technische Universität Moskau "N. E. Bauman" (Platz 122).

Insgesamt umfasst die Liste 60 Einträge aus Russland. Dies sind zwölf russische Lehranstalten mehr als in der letzten Ausgabe des Rankings.

Von den 305 Universitäten, die im letzten Jahr in die Rangliste aufgenommen wurden, konnten 54 Prozent, also 165, ihre vorherige Position verbessern oder halten. Die Autoren des entsprechenden Berichts hoben dies hervor: "Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass 26 der 48 russischen Universitäten, die im letzten Jahr in die Rangliste aufgenommen wurden, ihre Position verbessern oder halten konnten (54 Prozent), 32 der 62 indischen Universitäten (52 Prozent) und 41 der 90 chinesischen Universitäten (46 Prozent)."

Phil Baty, Times Higher Education Chief Knowledge Officer, erklärte: "Nach den für viele extrem schwierigen 18 Monaten bin ich zuversichtlich, dass die Universitäten in den Schwellenländern die Stärke und Qualität haben, sich an eine neue, hybride Art des Lehrens und Lernens anzupassen. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie ihre Hochschulsysteme von den sich bietenden Chancen profitieren, sowohl intern als auch auf internationaler Ebene."

Die Erhebung stützt sich auf 13 Leistungsindikatoren, die in fünf Gruppen unterteilt sind: Lehre, Forschung, Erwähnungen, internationale Perspektiven und Geschäftseinkommen."

