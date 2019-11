Intelligente Verpackungen: Eine Million Euro für nachhaltiges Forschungsprojekt

Ein Forscherteam der Hochschule Albstadt-Sigmaringen erhält von der Carl-Zeiss-Stiftung eine Million Euro für ein fakultätsübergreifendes Projekt. Dabei geht es um die Entwicklung intelligenter Funktionsmaterialien, die beispielsweise in Technischen Textilien wie Sportkleidung eingesetzt werden können. Möglich ist auch der Einsatz in intelligenten Verpackungen; diese erkennen, ob darin enthaltene Lebensmittel noch essbar sind.

Albstadt/Sigmaringen. Die Carl-Zeiss-Stiftung fördert ein zukunftsweisendes und fakultätsübergreifendes Forschungsprojekt der Hochschule Albstadt-Sigmaringen mit einer Fördersumme in Höhe von einer Million Euro.

Das Projekt befasst sich mit der Entwicklung intelligenter Funktionsmaterialien, die in Abhängigkeit von Temperatur, Feuchtigkeit und Chemikalien ihre Struktur oder Farbe verändern. Sie können beispielsweise in Technischen Textilien wie Sportkleidung eingesetzt werden, die durch Temperaturanpassung das Schwitzen regelt. Möglich ist auch der Einsatz in intelligenten Verpackungen; diese erkennen, ob darin enthaltene Lebensmittel noch essbar sind.

Die Projektleitung haben die Professoren Dr. Jörn Felix Lübben aus Albstadt (Fakultät Engineering) und Dr. Markus Schmid aus Sigmaringen (Fakultät Life Sciences). „Das Vorhaben passt sehr gut in einen Forschungsschwerpunkt, der sich in den vergangenen Jahren an unserer Hochschule etabliert hat“, sagt Jörn Felix Lübben. Gemeint ist das Thema „Nachhaltige Entwicklung – Smarte Materialien und Produkte“. Das An- und Ausschalten der Funktionen soll sowohl aktiv mithilfe eines Computers oder einer App als auch passiv über die klimatischen Umgebungsbedingungen möglich sein.

„Intelligente Verpackungen können außerdem dazu beitragen, dass nicht mehr über 18 Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland jährlich ohne Wertschöpfung weggeworfen werden“, sagt Markus Schmid. Befragungen hätten gezeigt, dass mehr als 80 Prozent der Verbraucher Lebensmittel entsorgen, da das Haltbarkeitsdatum abgelaufen oder das Lebensmittel vermeintlich verdorben gewesen ist. Dabei seien viele Lebensmittel durchaus zum Konsum geeignet gewesen. Im Forschungsprojekt werden nun beispielsweise Verpackungsfolien mit Frischeindikatoren erprobt. Diese ändern ihre Farbe, wenn der Inhalt nicht mehr genießbar ist.

„Die Carl-Zeiss-Stiftung ermöglicht es uns, wichtige Grundlagen zu intelligenten Materialien zu erforschen“, sagt Markus Schmid. „Dadurch werden innovative Anwendungen auf dem Gebiet der nachhaltigen Verpackungskonzepte ermöglicht.“ Dem schließt sich Jörn Felix Lübben an: „Wir können nun an beiden Hochschulstandorten interdisziplinär zum Thema ,Intelligente Werkstoffe‘ forschen, unseren Schwerpunkt ausbauen und innovative Fasern für intelligente Technische Textilien und Verpackungskonzepte entwickeln“, sagt er. „So entstehen Lösungen für die Zukunft.“

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt soll im Mai 2020 starten.

Quelle: Hochschule Albstadt-Sigmaringen (idw)