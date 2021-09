Laut Studie macht Teslas Autopilot Autofahrer unaufmerksam

Das automatisierte Steuerungssystem des Autos führt zu einer erhöhten Unaufmerksamkeit des Fahrers. Zu diesem Schluss sind Forscher des Massachusetts Institute of Technology gekommen, wie das russische online Magazin „SNA News“ schreibt.

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Als Grundlage für die Studie nahmen die Wissenschaftler den Tesla-Autopiloten, der als der fortschrittlichste auf dem Markt gilt. Die Forscher untersuchten Richtung und Dauer des Blicks der Fahrer bei eingeschaltetem autonomem Fahren.

So stellte sich heraus, dass Autofahrer bei eingeschaltetem Autopiloten eher nicht auf die Straße schauen und dies länger tun als bei manueller Steuerung. Während des Autopilot-Fahrens richten die Leute ihre Augen oft auf das zentrale Bedienfeld oder nach unten, hieß es in der Studie. In 22 Prozent der Fälle dauere eine solche Unaufmerksamkeit länger als zwei Sekunden, was bei hoher Geschwindigkeit zu einem Unfall führen könne.

Der Autopilot von Tesla-Elektrofahrzeugen gehört zur sogenannten zweiten Ebene – er umfasst Systeme zur Unterstützung des Fahrers beim Lenken, der Fahrzeuggeschwindigkeit und der Fahrspurbewegung. Die Firma von Elon Musk warnt allerdings den Fahrer davor, während der Fahrt die Hände vom Lenkrad zu nehmen."

Quelle: SNA News (Deutschland)