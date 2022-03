Forscher: Kilonova-Nachglühen womöglich zum ersten Mal beobachtet

Astronomen in den USA haben möglicherweise zum ersten Mal das Nachlglühen einer Kilonova-Explosion, der Verschmelzung zweier Neutronensterne, beobachtet. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter schreiben sie dazu folgendes in ihrem Telegramm-Kanal: "„Wir haben Neuland betreten, indem wir die Folgen einer Neutronensternfusion untersuchen“, so Aprajita Hajela, Leiterin der Forschungsgruppe an der Northwestern University in Illinois.

Die Experten gehen davon aus, dass von der NASA aufgezeichnete Röntgenstrahlen auf ein Nachglühen einer Explosion aus dem Jahr 2017 hindeuten.

Quelle: SNA News (Deutschland)