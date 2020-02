Der Reifen der Zukunft soll vor allem Sprit sparen

Continental und forsa führten Umfrage zum "Reifen der Zukunft" durch. Niedriger Rollwiderstand ist die wichtigste Forderung an Reifenentwickler. Preis-Leistungs-Verhältnis beim Reifenkauf wichtiger als Nachhaltigkeit in der Herstellung.

Technologische Trends wie E-Scooter, gesellschaftliche Phänomene wie Flugscham und langfristige Themen wie alternative Antriebsformen, automatisiertes oder autonomes Fahren zeigen, dass sich die Mobilität mit sämtlichen Aspekten stetig weiterentwickelt. Grund genug für das Technologieunternehmen Continental, gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut forsa nachzufragen, welche Anforderungen Autofahrer an den Pkw-Reifen der Zukunft über höchste Sicherheit hinaus haben. Dazu nahmen bundesweit über 1.000 Autofahrerinnen und Autofahrer im November an einer repräsentativen Umfrage teil. Das Ergebnis: Für knapp 40 Prozent der Befragten ist es am wichtigsten, dass der Reifen zukünftig noch weniger Rollwiderstand hat und damit Kraftstoff spart. Am zweithäufigsten wurde die Pannensicherheit genannt.

In den jeweiligen Altersgruppen zeigt die Umfrage unterschiedliche Resultate. So spielt beispielsweise eine höhere Pannensicherheit bei den 18- bis 29-Jährigen die wichtigste Rolle. Der Wunsch nach einem Reifen, der energieeffizient läuft, ist bei 45- bis 59-Jährigen am stärksten ausgeprägt, während die Nachhaltigkeit in Bezug auf Material und Produktion bei den 30- bis 44-Jährigen am häufigsten genannt wurde.

Kein überraschendes Ergebnis brachte die Continental-Umfrage bei der Rolle zukünftiger Reifenpreise: Für 92 Prozent der Befragten ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig oder sehr wichtig. Gleichzeitig geben 75 Prozent der Autofahrer an, dass ein reduzierter Rollwiderstand und das damit einhergehende Kraftstoff sparen wichtig oder sehr wichtig für sie sind. Dabei kann sich ein bezüglich Rollwiderstand und Laufleistung optimierter Reifen positiv auf die Gesamtbetriebskosten eines Pkw auswirken. "Endkunden sollten deshalb immer auf das EU-Reifenlabel achten, ein Labelwert A im Rollwiderstand zeigt, dass der Reifen sehr energieeffizient abrollt", erklärt Continental Reifenentwickler Andreas Schlenke. "Wenn dann bei den Nässebremswegen auch ein 'A' steht, kauft man ein sehr sicheres und nachhaltiges Produkt."

"Die gesellschaftlichen Themen rund um die Mobilität von morgen werden die Zukunft des Autoreifens sicher beeinflussen. Unsere Produkte werden einen noch höheren Beitrag zur Sicherheit, Steigerung der Energieeffizienz, Pannensicherheit und Nachhaltigkeit beisteuern", hält Schlenke fest. "Wir bieten allerdings schon heute Produkte, die diese Wünsche an den Reifen der Zukunft erfüllen. So hat der aktuelle EcoContact 20 Prozent weniger Rollwiderstand als das Vorgängermodell und bietet 12 Prozent höhere Laufleistung. Unsere Taraxagum-Technologie zeigt, dass es mit Löwenzahn eine Alternative zum Kautschuk aus den Tropen gibt. Für Elektroautos haben wir spezielle Technologien entwickelt, die bei starker Performance in den sicherheitsrelevanten Kriterien einen sehr niedrigen Rollwiderstand sicherstellen. Die Pannensicherheit erhöht unsere Technologie ContiSeal, mit der sich Reifen nach Durchstichen der Lauffläche sofort versiegeln. Bald werden unsere Reifen außerdem selbst erkennen können, wann das Profil abgefahren ist. Sie prüfen und regulieren künftig wohl auch während der Fahrt ihren Fülldruck."

