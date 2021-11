26% Frauenanteil bei hauptberuflichen Hochschulprofessuren 2020

Eine akademische Laufbahn beginnt mit dem Hochschulstudium und kann bis zu einer Professur an einer Hochschule führen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war im Jahr 2020 nur jede vierte hauptberufliche Professur (26 %) an den Hochschulen in Deutschland mit einer Frau besetzt. Dabei sind Frauen zu Beginn der akademischen Laufbahn noch überproportional vertreten.

So waren im Wintersemester 2020/2021 über die Hälfte (52 %) der Studienanfängerinnen und -anfänger Frauen. In den höheren Stadien der akademischen Laufbahn sind Frauen zunehmend unterrepräsentiert. Bei abgeschlossenen Promotionen betrug der Frauenanteil 2020 noch 45 %, bei abgeschlossenen Habilitationen 35 %. Am niedrigsten war der Frauenanteil mit 26 % bei den hauptberuflichen Professuren, auch wenn er sich in den vergangenen Jahren erhöht hat: 2010 hatte er noch bei 19 % gelegen. Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)