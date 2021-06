Perseverance-Rover startet Erforschung des Mars

Perseverance startet die Erforschung des Roten Planeten. Das hat die Nasa am Mittwoch bekannt gegeben. Zunächst wird sich der Rover einen Überblick über den Krater verschaffen, dann autonom geologische Formationen erforschen und Proben entnehmen. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Am 1. Juni hat sich der Perseverance-Rover der Nasa auf dem Mars in Bewegung gesetzt. Allerdings mussten noch alle Systeme getestet werden, bevor seine Forschungstätigkeit auf dem Roten Planeten beginnen konnte. Am Mittwoch wurden diese abgeschlossen und die Suche nach mikrobiellem Leben, die eines der Anliegen des Rovers ist, startet.



Dazu bricht der Rover zunächst zu einem Aussichtspunkt im Süden des Jezero-Kraters auf, den erforschen soll. Von dort verschafft er sich einen Überblick über die geologischen Eigenschaften des Kraters. Dann soll er autonom Ziele im Krater anpeilen, an denen er geologische Strukturen untersucht und Proben entnimmt.

Die Proben sollen in einer komplexen Folgemission, an der die Europäische Raumfahrtagentur (ESA) teilnimmt, auf die Erde gebracht werden. "

Quelle: SNA News (Deutschland)