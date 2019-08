DAX im Minus - Vonovia-Aktie lässt stark nach

Am Dienstag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.651,18 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Marktbeobachtern zufolge verunsichert die Regierungskrise in Italien offenbar die Anleger. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hatte am Nachmittag vor dem Senat seinen Rücktritt angekündigt. Es ist allerdings noch unklar, ob es zu Neuwahlen kommt. Aktuell loten die regierende Fünf-Sterne-Bewegung und die oppositionellen Sozialdemokraten eine mögliche Koalition aus. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von Adidas, Fresenius und von Wirecard entgegen dem Trend im Plus. Die Anteilsscheine von Vonovia standen kurz vor Handelsschluss mit starken Kursverlusten von über drei Prozent am Ende der Liste, gefolgt von den Papieren von Eon und von Heidelbergcement.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1090 US-Dollar (+0,09 Prozent).

Quelle: dts Nachrichtenagentur