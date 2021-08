Der Sportartikelhersteller Adidas verkauft bald den Reebok-Konzern an das US-Unternehmen Authentic Brands (ABG). Dies teilte die amerikanische Marke am Donnerstag mit.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "„Wir haben Reebok schon seit vielen Jahren im Visier und freuen uns, diese ikonische Marke endlich in die eigenen Reihen aufzunehmen“, sagte Jamie Salter, Gründer, Vorsitzender und CEO von ABG.

Die Seiten hätten eine endgültige Vereinbarung erreicht, hieß es.

Die Verkaufssumme soll bis zu 2,1 Milliarden Euro betragen, so Reuters, was deutlich höher als der Reebok-Wert in der Bilanz von Adidas sei. Man rechne damit, dass der Erfolg Reebok in der Zukunft diese Kosten erstatten werde. Nach Angaben von Adidas geht der Großteil des Erlöses an die Aktionäre.

Reebok ist über 100 Jahre alt und derzeit in 80 Ländern tätig, wobei etwa 70 Prozent seines Geschäfts außerhalb der USA und Kanadas abgewickelt werden. Der deutsche Sportartikelhersteller hatte Reebok 2006 für 3,8 Milliarden Dollar erworben. Seit Februar stand Reebok zum Verkauf."

Quelle: SNA News (Deutschland)