Raffinerie Leuna will hunderte Million Euro für klimaschonende Produkte investieren

Die Total-Energies-Raffinerie in Leuna will in den kommenden Jahren verstärkt klimaschonende Produkte herstellen. "Der Absatz von Benzin und Diesel wird nicht schlagartig einbrechen, doch er wird zurückgehen", sagt der neue Geschäftsführer Thomas Behrends der MZ. In den kommenden Jahren sollen daher umfangreiche Investitionen vorgenommen werden.

"Wir sprechen hier über hunderte Millionen Euro", schätzt Behrends. Ziel sei es, einerseits den Kohlendioxid (CO2)-Ausstoß der Raffinerie in der Produktion zu senken und andererseits zunehmend klimaneutrale Produkte herzustellen. So hat Total-Energies ein Projekt initiiert, um das Methanol in Leuna weitgehend klimaneutral herzustellen. Künftig soll das Alkohol-Produkt mit sogenanntem grünem Wasserstoff und mit ohnehin im Raffinerieprozess anfallendem CO2 hergestellt werden. "Mit der innovativen Herstellung von synthetischem Methanol können Erdöl und Erdgas ersetzt werden. So könnte beispielsweise nachhaltiger Flugzeugtreibstoff produziert werden", so Behrends. Damit die Raffinerie auch bei der Produktion weniger CO2 freisetzt, wird gegenwärtig laut Behrends die Befeuerung des Raffinerie-Kraftwerks von Schweröl auf Erdgas umgebaut. Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)