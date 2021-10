DAX lässt nach - Delivery Hero hinten

Zum Wochenstart hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.036,55 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,79 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Die Krise des chinesischen Immobilen-Giganten Evergrande sorgt weiter für schlechte Stimmung bei den Anlegern. Zuletzt war der Handel mit Aktien des Unternehmens an der Hongkonger Börse ausgesetzt worden. An der Spitze der Kursliste standen die Werte von RWE, der Münchener Rück und von Brenntag, gegen den Trend im Plus. Am Listenende rangierten die Papiere von Delivery Hero mit über drei Prozent im Minus, hinter denen von Airbus und Infineon.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1618 US-Dollar (+0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8607 Euro zu haben.



Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.764 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 48,82 Euro pro Gramm.

Quelle: dts Nachrichtenagentur