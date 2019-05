DAX erholt sich am Freitag etwas - Trotzdem dickes Wochenminus

Am Freitag hat der DAX sich nochmal etwas erholt - unterm Wochenstrich bleibt aber ein Minus von fast zwei Prozent. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.011,04 Punkten berechnet, im Vergleich zum Vortagesschluss ein Plus in Höhe von 0,49 Prozent.

Selbst Papiere der Deutschen Bank konnten sich halbwegs gut halten. Zwar war die Aktie kurz vor Handelsschluss über ein Prozent im Minus, dafür notierte sie aber auch ex-Dividende. Ohne die Ausschüttung wäre das Papier wohl im grünen Bereich gewesen. Aktien der Deutschen Börse gehörten dagegen zu den klaren Kursgewinnern mit Zugewinnen von über einem Prozent, ebenso Münchener Rück und Siemens.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1209 US-Dollar (+0,23 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: