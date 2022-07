Wirtschaftsexperte Penn: Schwerer Konjunktureinbruch ist unvermeidlich

Nach Angaben der Bundesbank wird die Inflation in Deutschland auch in den kommenden Monaten auf hohem Niveau bleiben. Da das Entlastungspaket der Bundesregierung zum Ende des Monats ausläuft, könnte die Teuerungsrate im September erneut steigen. Über die aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland haben wir von RT mit dem Wirtschaftsanalysten Thomas Penn gesprochen.

Weiter schreibt RT DE: "Der ifo-Geschäftsklimaindex fiel im Juli auf 88,6 Punkte. Das ist der niedrigste Wert seit dem Lockdown-Jahr 2020. Im Vormonat lag er noch bei 92,2 Punkten. Insbesondere die angespannte Situation bei der Gasversorgung wirkt sich negativ auf das Geschäftsklima aus. Die Angst vor einer Rezession wächst. Quelle: RT DE