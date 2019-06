US-Börsen legen nach Fed-Zinsentscheid zu

Die US-Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 26.504,00 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,15 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.925 Punkten im Plus gewesen (+0,30 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 7.665 Punkten (+0,42 Prozent).



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochabend stärker. Ein Euro kostete 1,1229 US-Dollar (+0,30 Prozent).



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 1.355,12 US-Dollar gezahlt (+0,65 Prozent). Das entspricht einem Preis von 38,80 Euro pro Gramm.



Zuvor hatte die US-Notenbank Fed bekanntgegeben, dass sie den Leitzins nicht anheben wird. Der Leitzinssatz bewegt sich damit weiterhin in einer Spanne zwischen 2,25 und 2,50 Prozent, teilte die Zentralbank am Nachmittag (Ortszeit) mit.

"The Committee continues to view sustained expansion of economic activity, strong labor market conditions, and inflation near the Committee`s symmetric 2 percent objective as the most likely outcomes, but uncertainties about this outlook have increased", hieß es in der Erläuterung. Beobachter hatten diese Entscheidung erwartet. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins Mitte Dezember angehoben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur