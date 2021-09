Stromanbieter gegen Pflicht für EC-Kartenlesegeräte an Ladesäulen

Stromanbieter wollen eine geplante Pflicht für EC-Kartenlesegeräte an Ladesäulen im Bundesrat stoppen. Das berichtet die "Welt" (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf einen gemeinsamen Appell des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und des Verbandes der Automobilindustrie (VDA).

In dem Schreiben fordern die Verbände die Ministerpräsidenten der Bundesländer auf, das Gesetz vor der Verabschiedung noch abzuändern. "Veraltete Technologien wie EC-Kartenterminals mit PIN-Pad sind da kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt, der zusätzliche Kosten für die Nutzer verursacht, das Innovationstempo bremst und digitale Bezahldienstleister zugunsten überholter Geschäftsmodelle aus dem Markt ausschließt", heißt es in dem Papier, das an die Länderchefs verschickt wurde. Der Entwurf für eine neue Ladesäulenverordnung sieht bislang eine solche Verpflichtung vor. Ende nächster Woche muss noch der Bundesrat dieser Regelung zustimmen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur