DAX startet mit Plus in den Mai

Am Montag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.236,47 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,66 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Zwar zählt der Mai traditionell als schwächerer Börsenmonat, in dem Anleger ihre Aktien verkaufen, davon war am ersten Handelstag im "Wonnemonat" allerdings wenig zu spüren.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsende die Anteilsscheine von Covestro, Allianz und Volkswagen im Plus. Die Aktien der Deutschen Bank, Bayer und MTU rangierten zum gleichen Zeitpunkt entgegen dem Trend am Ende der Kurslisten.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,2064 US-Dollar (-0,29 Prozent). Ein Dollar war dementsprechend für 0,8319 Euro zu haben. Quelle: dts Nachrichtenagentur