Hochbaufirma Wolff: Insolvenz nach 125 Jahren

In Saarbrücken hat das Hochbauunternehmen Wolff Insolvenz angemeldet. Die Firma, die seit 125 Jahren besteht und 105 Beschäftigte hat, konnte einer Vielzahl von Problemen nicht standhalten. Nach den Personalengpässen unter Corona folgten die Preiserhöhungen bei Baumaterialien, die nicht einmal alle durchgehend verfügbar waren. Auch Handwerker aus der Ukraine seien ausgefallen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die dadurch ausgelösten Verzögerungen führten wiederum zu Vertragsstrafen bei vielen Projekten.

Ein Drittel des jährlichen Umsatzes von sechzig Millionen Euro soll in der Firmenkasse fehlen. Der Insolvenzverwalter setzt darauf, dass der Betrieb weitergehen könne, und sagt, "im Moment sei einfach nur zu wenig Cash auf dem Konto," um den laufenden Verpflichtungen nachzukommen, was ein Insolvenzverfahren erforderlich mache. Die Firma habe aber volle Auftragsbücher.

Allerdings ist in den letzten Monaten die Anzahl der Bauaufträge, die storniert wurden, in der ganzen Bauwirtschaft gestiegen, und die Kosten für Baumaterialien dürften weiter steigen. Es ist also noch keinesfalls gesichert, dass die Firma diese Krise übersteht."

Quelle: RT DE