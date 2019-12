DAX schließt vor Fed-Entscheid im Plus

Am Mittwoch hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.146,74 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Anteilsscheine von Eon, Infineon und RWE.

Die Aktien von Wirecard, Fresenius Medical Care und Merck rangierten entgegen dem Trend im Minus am Ende der Liste. Am Abend (deutsche Zeit) wird die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihren neuesten Zinsentscheid verkünden. Marktbeobachter halten eine Zinserhöhung für ausgeschlossen.

Mit Spannung blicken die Anleger allerdings auf den Ausblick der Notenbank. Sie hoffen auf Hinweise zur künftigen US-Geldpolitik. Quelle: dts Nachrichtenagentur

