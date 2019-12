US-Börsen im Plus - Trump feiert Höchststände

Die US-Börsen haben am Freitag deutliche Kursgewinne verzeichnet. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 28.015,06 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,22 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 3.140 Punkten im Plus gewesen (+0,88 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 8.400 Punkten (+1,11 Prozent). Als Auslöser galten erneut positive Signale aus dem Weißen Haus im Handelsstreit mit China. US-Präsident Donald Trump zeigte sich seiner Marktmacht bewusst und twitterte am Morgen (Ortszeit): "Stock Markets Up Record Numbers".

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagabend schwächer. Ein Euro kostete 1,1060 US-Dollar (-0,40 Prozent).

Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 1.460,17 US-Dollar gezahlt (-1,08 Prozent). Das entspricht einem Preis von 42,45 Euro pro Gramm. Quelle: dts Nachrichtenagentur



