KfW IPEX-Bank finanziert Ausbau und Modernisierung des Flughafens Helsinki

Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich an der Finanzierung des Ausbaus und der Modernisierung des Flughafens Helsinki-Vantaa, rund 17 Kilometer nördlich der finnischen Hauptstadt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 1 Mrd. EUR, die KfW IPEX-Bank steuert ein Darlehen in Höhe von 95 Mio. EUR bei.

Der Flughafen Helsinkis wird seit 2014 kontinuierlich erweitert, in der nun beginnenden Phase 4 soll das bestehende Terminal 2 modernisiert und ausgebaut werden. Dazu gehören beispielsweise die Erweiterung der Check-in-Kapazitäten und der Sicherheitskontrollen sowie die Optimierung der Gepäckausgabe. Des Weiteren ist die Errichtung eines multimodalen Reisezentrums geplant, um eine bessere Vernetzung des Flughafens mit anderen - insbesondere öffentlichen - Verkehrsmitteln herzustellen. Das Gesamtprojekt soll bis 2022 abgeschlossen sein. "Die Finanzierung von Flughäfen als zentrale Mobilitätsdrehkreuze ganzer Regionen gehört zu unserem Kerngeschäft", erläutert Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank und zuständig für den Bereich Infrastruktur. "Mit der Finanzierung wollen wir das Wachstum und Innovationspotenzial am Flughafen Helsinki-Vantaa unterstützen. Aber auch in anderen Märkten der Region sehen wir großes Potenzial - wir verstehen uns als Lösungsanbieter und spezialisierter Infrastrukturfinanzierer auch für Nordeuropa."

Eigentümer sowie Betreiber des finnischen Hauptstadtflughafens und Kreditnehmer ist Finavia Corporation. Das zu 100 Prozent im Besitz des Staates Finnland befindliche Unternehmen betreibt 21 Flughäfen innerhalb Finnlands. Trotz und wegen der stetig steigenden Passagierzahlen stehen Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Handeln an den Flughäfen Finavias im Mittelpunkt des Geschäftsmodells. Durch ein Klimaprogramm konnte die Emission des Flughafens bereits reduziert werden, so dass dieser bereits offiziell als klimaneutraler Flughafen zählt. Das Klimaprogramm besteht aus einer Reihe von Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen, unter anderem der 100%igen Nutzung von erneuerbaren Energieträgern für den eigenen Energiebedarf sowie für Flughafenfahrzeuge und der Verbesserung der Energieeffizienz in allen Betrieben.

"Als die Nummer eins unter den vernetzten Drehscheiben in der nordischen Region ist es unser Ziel, europäischen und asiatischen Passagieren gute und reibungslose Verbindungen in die ganze Welt zu ermöglichen. Wir wollen uns von anderen absetzen indem wir unseren Kunden am Flughafen Helsinki einen besonders angenehmen Aufenthalt zusammen mit nachhaltigen Abläufen bieten", erläutert Niclas Köhler, CFO und SVP bei Finavia.

Mit dieser Finanzierung positioniert sich die KfW IPEX-Bank als Infrastrukturfinanzierer im europäischen Markt und trägt gleichzeitig zum Umwelt- und Klimaschutz bei.

Hinter dem untenstehenden Link finden Sie hochauflösende Illustrationen des neuen Terminals 2: https://finavia.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/14257116/835736/fi

Quelle: KfW IPEX-Bank (ots)