Platzeck wird Schlichter an der Charité

Matthias Platzeck wird Schlichter an der Berliner Charité. Das erfuhr der Tagesspiegel aus der landeseigenen Universitätsklinik. Demnach soll Brandenburgs früherer Ministerpräsident an diesem Donnerstag offiziell ernannt werden. Die Charité-Spitze und die Gewerkschaft Verdi einigten sich im Tarifstreit um die Tochterfirma CFM auf den SPD-Politiker, zuvor war Gregor Gysi im Gespräch. Platzeck äußerte sich bislang nicht dazu.

An Europas größter Universitätsklinik wird seit Jahren um die CFM gestritten. Verdi fordert für die circa 2500 CFM-Beschäftigten jene Löhne, die im Stammhaus der landeseigenen Charité gezahlt werden. Dort gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD), was im Vergleich zur CFM zwischen 300 und 800 Euro Monatsbrutto mehr für einen ranggleichen Vollzeitmitarbeiter bedeutet. In die CFM wurden während eines Sparkurses des rot-roten Senats 2006 vor allem Wachleute, Reinigungskräfte und Transportmitarbeiter ausgegliedert.

Quelle: Der Tagesspiegel (ots)