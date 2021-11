Achim: Siebmaschine fällt vom Auflieger

Am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr fiel eine sogenannte Siebmaschine während der Fahrt von einem Auflieger auf die Autobahnzufahrt Achim-Ost. Das landwirtschaftliche Gerät wurde mit einem Schwerlast-Lkw transportiert und von dem 38-jährigen Fahrer von der Uesener Feldstraße (L156) nach links auf die Auffahrt der A27, Richtung Bremen, gelenkt.

Während des Abbiegevorgangs rutschte die 23 Tonnen schwere Maschine aus unbekannten Gründen vom Auflieger auf die Fahrbahn. Die auf der Seite liegende Maschine musste mit einem Kran geborgen werden, dafür musste die Anschlussstelle in Richtung Bremen gesperrt werden. Die Arbeiten dauern noch an, sie werden voraussichtlich bis in die frühen Nachmittagsstunden andauern. Verletzt wurde niemand. An Maschine und Fahrbahn entstand erheblicher Schaden. Die Autobahnpolizei Langwedel leitete ein Verfahren wegen mangelnder Ladungssicherung ein.

Quelle: Polizeiinspektion Verden / Osterholz (ots)