KI im Klassenzimmer: Lehrkräfte sehen Chancen – fordern aber Fortbildung

Wie stehen Lehrkräfte zu KI im Unterricht? Das zeigt das „Deutsche Schulbarometer 2025“, berichtet das Schulportal; die Robert Bosch Stiftung veröffentlicht die Studie samt Methodik. Ein Trendmonitor der Telekom-Stiftung bestätigt: Größter Bedarf ist Qualifizierung und praxistaugliche Tools aus Europa.

Laut Schulbarometer wurde vom 11. 11. bis 02. 12. 2024 eine repräsentative Online-Befragung unter 1.540 Lehrkräften an allgemein- und berufsbildenden Schulen durchgeführt (forsa). Viele sehen Potenzial bei individueller Förderung, automatischem Feedback und Differenzierung – zugleich fehlen Zeit, Fortbildung und geprüfte Anwendungen. Gefordert werden rechtssichere Leitplanken und verlässliche Schul-Infrastruktur.

Daneben betonen Expertinnen und Experten des Trendmonitors die Notwendigkeit, Kompetenzen systematisch aufzubauen und europäische KI-Lösungen zu stärken. Das Schulportal bündelt die wichtigsten Ergebnisse und verweist auf Handlungsfelder von Demokratiebildung bis Unterrichtsorganisation. Ministerien und Träger sollen Fortbildungsangebote und Supportstrukturen ausweiten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



