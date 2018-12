Bayern: 5-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand

Im bayerischen Puchheim bei München ist am Montagnachmittag ein 5-jähriges Mädchen bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen.

Gegen 13:30 Uhr erreichte die Einsatzleitstelle ein Notruf über einen Brand in einer Wohnung im achten Stockwerk eines Hochhauses, dessen Bewohner großenteils dieses noch rechtzeitig verlassen konnten und unverletzt blieben, teilte die Polizei am Montag mit. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer in der Wohnung unter Kontrolle zu bringen, bevor sich dieses weiter ausbreiten konnte.



Einem 5-jährigen Mädchen gelang es offenbar nicht mehr die brennende Wohnung zu verlassen. Das Kind konnte von der Feuerwehr nur noch leblos geborgen werden, so die Polizei weiter. Auch die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen konnten das Mädchen nicht mehr retten. Zuvor hatte der Vater des Kindes noch versucht seine Tochter aus der Wohnung zu holen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Mann erlitt dabei eine schwere Rauchgasvergiftung und wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt, so die Beamten.



Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen in diesem Brandfall übernommen. Derzeit können noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden, so die Polizei.

Quelle: dts Nachrichtenagentur