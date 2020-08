Stade: Couragierte Ersthelfer retten Mensch aus der Elbe und übernehmen Wiederbelebung

Am gestrigen frühen Abend gegen 19:30 h kam es zu einem Unglücksfall in Grünendeich an der Elbe in der Nähe des dortigen Lühe-Anlegers. Ein 50-jähriger Mann aus Stade war dort mit seinem Fahrrad unterwegs und wollte sich offenbar am Elbufer im Wasser abkühlen.

Nach Zeugenaussagen hatte er zunächst noch auf der Uferbefestigung gesessen und war dann aber irgendwie ins Wasser geraten. Ein Angler in der Nähe hatte den Mann im Wasser um Hilfe rufen sehen, sofort den Notruf gewählt und Passanten herbeigerufen. Zufällig vorbeikommende, couragierte Spaziergänger zögerten nicht lange, gingen ins Wasser, konnten den bereits leblosen Mann retten und an Land bringen. Hier begannen sie sofort mit der Wiederbelebung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Feuerwehrleute der Ortswehr Grünendeich und Helfer der DLRG Horneburg/Altes Land, die zu dem Einsatz eingesetzt wurden, unterstützten den Notarzt und den Rettungsdienst bei den Reanimationsmaßnahmen. Die restlichen zusätzlich alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Borstel und Grünendeich sowie der DLRG Buxtehude und Stade brauchten nicht mehr eingreifen und konnten den Einsatz abbrechen. Der 50-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in eine Harburger Klinik transportiert. Quelle: Polizeiinspektion Stade (ots)