Hannover: Leiche auf Friedhof entdeckt - erneuter Zeugenaufruf

Am Mittwochmorgen, 15.04.2020, haben Friedhofsmitarbeiter eine männliche Leiche auf dem Gelände eines Friedhofes an der Straße Kleiner Hillen in Kirchrode gefunden. Hierbei handelt es sich um den vermissten Kadir A. aus Bielefeld. Mit der Veröffentlichung eines weiteren Fotos des 28-Jährigen erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Durch die Beamten der Mordkommission "Zündschnur" wird mit Hochdruck weiter zu den Hintergründen der Tat und dem Täter ermittelt. Aktuell verteilen die Ermittler ein Plakat mit einem Foto des Getöteten im hannoverschen Stadtteil Kirchrode. Kadir A. war am Sonntag, 05.04.2020, mit der Straßenbahn und zu Fuß in Hannover unterwegs. Hierbei trug er unter anderem auch einen blau-gemusterten Turnbeutel. Zeugen, welche Kadir A. gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /boe, has Quelle: Polizeidirektion Hannover (ots)