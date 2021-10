Frankeneck: Brand in ehemaliger Pension

Am Morgen des 01.10.2021, kurz nach 04:00 Uhr, kam es in der Talstraße in Frankeneck aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einer ehemaligen Pension. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 150.000,- Euro, verletzt wurde niemand.

Zur Ermittlung der Brandursache werden am Montag die Brandermittler des Fachkommissariats den Brandort gemeinsam mit einem Brandgutachter aufsuchen und weitere Untersuchungen und Analysen vornehmen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße (ots)