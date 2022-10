Hagen-Altenhagen: Streifenwagen angespuckt - Unbekannte zeigen respektloses und ekelerregendes Verhalten

Am Dienstagnachmittag (17.10.2022) spuckte eine unbekannte Person in Altenhagen gegen die Seitenscheibe eines Streifenwagens. Als die Beamten während des Spätdienstes in der Friedensstraße Ermittlungen wegen einer Unfallflucht durchführten, parkten sie den Streifenwagen dort am Straßenrand.

Etwa zehn Minuten später kamen sie zurück und mussten feststellen, dass jemand in ihrer Abwesenheit gegen den Streifenwagen gespuckt hatte. Sie entfernten den Speichel von der Scheibe. Die Verständnislosigkeit für dieses ekelerregende und respektlose Verhalten der unbekannten Person blieb zurück.

Quelle: Polizei Hagen (ots)