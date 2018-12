Heidelberg: Drei Tote in Hochhaus

In Heidelberg sind am Dienstagabend drei Menschen tot in einer Hochhauswohnung aufgefunden worden. Kurz vor 22 Uhr wurde die Polizei von einer Zeugin über Schüsse informiert, teilten die Beamten in der Nacht mit. Der Bereich um den Wohnkomplex im Stadtteil Emmertsgrund wurde großräumig abgesperrt.

Aufgrund der unklaren Lage wurde erst das Spezialeinsatzkommando der Polizei Baden-Württemberg angefordert, das gegen 0:30 Uhr die Wohnung öffnete und darin die Leichen von drei Personen fand. Dabei handelte es sich um zwei Männer und eine Frau.

Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse gehen die Ermittler davon aus, dass sich der Täter unter den Toten befindet. Die Umstände der Tat seien noch völlig unklar, hieß es. Quelle: dts Nachrichtenagentur

