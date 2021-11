Rettungshund entdeckt am Vulkan Ätna jahrzehntealte Leiche

Italienische Polizisten haben bei einer Übung am Vulkan Ätna auf Sizilien Teile einer Leiche entdeckt. Die sterblichen Überreste seien von einem Such- und Rettungshund gefunden worden, wie die Polizei am Mittwoch in Catania mitteilte.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Den Angaben zufolge habe die Hündin Halma vor einer kleinen Höhle an der engen Felsspalte auf der Südostseite des Berges unweit der Siedlung Zafferana Etnea angeschlagen - ein typisches Verhalten beim Auffinden toter oder verletzter Personen. In der Höhle stießen die Beamten auf menschliche Überreste, die ersten Schätzungen zufolge zwischen 20 und 50 Jahre alt waren. Neben Kleidung und Schuhen fanden die Polizisten auch Lira-Münzen, Italiens Währung vor der Einführung des Euro. Auf der Stelle konnte der Tote nicht identifiziert werden. Unklar war auch, wie der Mann ums Leben gekommen war. Aber ein gewaltsamer Tod wurde zunächst ausgeschlossen." Quelle: SNA News (Deutschland)